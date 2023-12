escuchar

La Copa Argentina 2023 concluye este miércoles con la final entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia en el estadio Ciudad de Lanús. El partido, cuyo árbitro designado es Nicolás Ramírez, inicia a las 21.10 y se transmite en vivo por TyC Sports, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos se vieron las caras el 5 de noviembre pasado en el recinto Uno por la 12ª fecha del grupo B de la Copa de la Liga 2023 con victoria para el Pincha por 2 a 1 con goles de Franco Zapiola y Fernando Zuqui. Tomás Cardona de penal descontó para el Halcón.

En el conjunto platense el DT Eduardo Domínguez tiene algunas dudas en la formación inicial y una de ellas está en el lateral izquierdo con Gastón Benedetti, quien está en el último tramo de la recuperación de una lesión, o Eros Mancuso. En la ofensiva Guido Carrillo acarrea una molestia en la zona lumbar y en caso de no estar a disposición su lugar lo ocupará Mauro Boselli, quien junto a Mariano Andújar jugará su último partido como profesional porque se retiran de la actividad.

En el conjunto de Florencio Varela, que busca su primer título a nivel nacional, el entrenador, Julio Vaccari, tiene una incógnita en el mediocampo entre Gonzalo Castellani y Gabriel Alanís. Lucas Pratto esperará su turno en el banco de suplentes.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, José Sosa y Franco Zapiola; Benjamín Rollheiser y Guido Carrillo o Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant'Anna, Julian Malatini, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López, Gonzalo Castellani o Gabriel Alanís, Santiago Solari y Rodrigo Bogarín; Nicolás Fernández y Gastón Togni. DT; Julio Vaccari.

En la previa al duelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Pincha con una cuota máxima de 2.31 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Halcón. La igualdad llega a 3.15. El campeón, además de obtener el trofeo, clasificará a la Copa Libertadores 2024. De cualquier manera, ambos ya tienen asegurada su incursión en la Copa Sudamericana de la próxima temporada porque terminaron entre el quinto y décimo puesto en la tabla anual, por lo que el perdedor de la definición se quedará con ese premio consuelo.

Así llegaron a la final

Estudiantes de La Plata le ganó en su primera presentación, en los 32avos de final, a Independiente de Chivilcoy por 3 a 0. Luego eliminó a All Boys por 1 a 0, en octavos de final a Independiente por 3 a 1 por penales tras empatar 1 a 1; en cuartos a por Huracán 2 a 0 y en semifinales a Boca por 3 a 2.

Defensa y Justicia, por su parte, empezó el torneo con una victoria sobre Ituzaingó por 3 a 2 y lo continuó con otra vs. Centro Español por 1 a 0. En octavos doblegó por penales 6 a 5 a Estudiantes de Río Cuarto luego de igualar sin goles y, por la misma vía, se impuso en cuartos, pero 7 a 6, sobre Chaco For Ever tras un 1 a 1. En semifinales lo sufrió San Lorenzo por la mínima diferencia: 1 a 0.