Cuándo juega River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este domingo, River y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 19, se disputa en el estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió en la etapa de eliminación directa al quedar segundo en la tabla de posiciones del Grupo B con 29 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol (+10 contra +4), producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. Viene de perder 1 a 0 con Atlético Tucumán, como visitante, por un gol de Renzo Tesuri.

El Ciclón, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona A con 22 unidades (cinco triunfos, siete igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 1 con Independiente en el Nuevo Gasómetro por los tantos de Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez (Ezequiel Herrera descontó para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, que sufrió la expulsión de Alexis Cuello e una de las últimas jugadas del partido).

Cuello fue expulsado por doble amarilla luego de simular una falta dentro del área, según el árbitro Darío Herrera

River vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 10 de mayo.

: Domingo 10 de mayo. Hora : 19.

: 19. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Sebastián Zunino.

: Sebastián Zunino. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este domingo, el DT de River, Eduardo Coudet, volverá a poner en cancha a lo mejor que tiene luego de hacer descansar a los titulares en el triunfo por 2 a 1 ante Carabobo en la Copa Sudamericana. La buena noticia para el ‘Chacho’ es que Sebastián Driussi se recuperó del desgarro grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrido en el Superclásico, por lo que está disponible para sumar minutos. El ex-Austin será evaluado y, de estar al 100%, acompañaría a Facundo Colidio en la delantera.

Sebastián Driussi se recuperó de un desgarro y podría ser titular frente a San Lorenzo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Gustavo Álvarez, por su parte, no podrá contar con una de sus máximas figuras, Cuello, expulsado en la reciente caída ante el Rojo. Su reemplazante sería Nahuel Barrios, un jugador desequilibrante pero con un perfil muy diferente al delantero que fue buscado por Boca en el último mercado de pases. El resto del once, al igual que el del Millonario, sale de memoria y no habrá grandes novedades.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 5.94 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.