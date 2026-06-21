A qué hora juega hoy Uruguay vs. Cabo Verde y por dónde se puede ver en vivo

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se desarrolla en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del noruego Espen Eskas.

El juego inicia a las 19 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Uruguay vuelve a escena en Miami. 🌴#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2026

Uruguay vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

La previa de Uruguay vs. Cabo Verde

El cotejo cierra la jornada que comenzó con la goleada de España 4 a 0 sobre Arabia Saudita. Tanto los sudamericanos como los africanos empataron en sus respectivos debuts y es un duelo clave para las aspiraciones de ambos de clasificarse a los 16avos de final, instancia en la que el primero y segundo de la zona se cruzarán con lo de la J, la que conforma la selección argentina.

La Celeste, tras igualar con los árabes 1 a 1, necesitan imperiosamente el triunfo para no complicar sus chances de clasificar a 16avos de final, sobre todo teniendo en cuenta que en la última jornada enfrentarán a la Furia Roja. Dirigido por Marcelo Bielsa, el plantel tiene jugadores que se destacan en los mejores equipos del planeta y es casi una obligación superar la primera etapa.

Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que dirige a la selección de Uruguay AFP

El elenco charrúa se clasificó a la Copa del Mundo con el cuarto puesto en las eliminatorias sudamericanas y llega al certamen sin amistosos de preparación. Este año jugó dos encuentros y fueron en marzo, con sendos empates frente a Inglaterra 1 a 1 y Argelia 0 a 0. Busca dar el golpe y lograr su tercera estrella, tras la de 1930 y 1950.

El seleccionado africano, por su parte, cumple el sueño de disputar una cita ecuménica por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Curazao y Uzbekistán. En su primera presentación sorprendió y rescató un empate sin goles con España, lo que aumentó sus chances de avanzar a 16avos de final más allá de que en el duelo con los uruguayos tampoco es favorito al triunf.

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