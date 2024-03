Escuchar

River Plate, campeón de la Liga Profesional 2023, y Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa Argentina, se enfrentan en el marco de la primera final de la temporada nacional: la Supercopa Argentina. El encuentro se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 21.10 y se puede ver por TV en vivo en ESPN o por streaming a través de la pataforma Star+. También se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos clubes atraviesan un buen presente, por lo menos en cuanto a resultados se refiere: están en puestos de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. el Millonario lidera la zona A con 18 puntos (la comparten entre cinco), gracias a cuatro triunfos y seis empates, por lo que está invicto (es el único equipo con esa condición en Primera División). El Pincha, por su parte, está tercero en el grupo B con la misma cantidad de unidades que el Millonario, producto de cinco victorias, tres igualdades y dos derrotas, ambas consecutivas en las últimas dos jornadas frente a Platense y Sarmiento de Junín.

Estudiantes comenzó la temporada con el pie derecho, pero perdió los últimos dos partidos Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

River Plate vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Supercopa Argentina 2023.

Día: Miércoles 13 de marzo.

Hora: 21.10.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

River Plate vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles 13 de marzo a las 21.10 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión en ESPN, señal que también se puede sintonizar a través de Flow, Telecentro Play y DGO. Otra opción de streaming es hacerlo directamente a través de Star+. Para acceder mediante cualquiera de estas posibilidades es necesario ser cliente.

ESPN (Flow, Telecentro Play y DGO).

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

River Plate : Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja.

: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja. Estudiantes: Matías Manailla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo o Edwin Cetré y Javier Correa.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

El trofeo se puso en juego en nueve ocasiones porque dos veces no se disputó a raíz de la pandemia de Covid-19. La edición 2020 de la copa la deben dirimir Boca y River, pero el encuentro nunca se programó y todavía no tiene fecha prevista. En 2021 en tanto, no hubo Copa Argentina porque se utilizó el año para completar la edición 2020 de ese certamen, interrumpido a raíz del coronavirus. En ese contexto, el ganador de la Liga Profesional 2021, el Millonario, se quedó sin rival.

Boca Juniors ganó la última Supercopa Argentina con contundencia, tras golear 3 a 0 a Patronato Telam

2022 : Boca (superó a Patronato 3 a 0).

: Boca (superó a Patronato 3 a 0). 2019 : River (goleó a Racing 5 a 0).

: River (goleó a Racing 5 a 0). 2018 : Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0).

: Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0). 2017 : River (derrotó a Boca 2 a 0).

: River (derrotó a Boca 2 a 0). 2016 : Lanús (venció a River 3 a 0).

: Lanús (venció a River 3 a 0). 2015 : San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0).

: San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0). 2014 : Huracán (le ganó a River 1 a 0).

: Huracán (le ganó a River 1 a 0). 2013 : Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0).

: Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0). 2012: Arsenal (venció a Boca por penales tras empatar 0 a 0).