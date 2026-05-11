Cuál fue el último título oficial que ganó Boca

El Mundo Boca quedó atónito con la eliminación temprana ante Huracán. La derrota, en La Bombonera por 3-2, dejó al elenco dirigido por Claudio Úbeda sin chances en el Torneo Apertura, quedando fuera de competencia en los octavos de final del playoff.

Además del desconsuelo por quedar eliminado del torneo local, Boca estiró su racha negativa sin títulos oficiales en el fútbol argentino. Para remontarse a la última coronación del Xeneize hay que ir al 1 de marzo del 2023 cuando por la Supercopa Argentina 2022 venció a Patronato por 3-0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Aquella jornada, Darío Benedetto, hoy en Barcelona de Ecuador -rival del Xeneize en la actual Copa Libertadores- convirtió los tres tantos.

El gol de Darío Benedetto para darle a Boca la Supercopa Argentina 2022

Dicho partido reunió a Boca -campeón de la Liga Profesional 2022- y Patronato -ganador de la Copa Argentina 2022- en un partido único en la provincia de Santiago del Estero. Con una actuación estelar de Benedetto, el cuadro azul y oro levantó el trofeo ante la vista de sus hinchas, que no imaginarían, por ese entonces, que sería el último trofeo en su vitrina.

Boca se coronó campeón de la Supercopa 2023 Juan Jose Garcia

Desde ese momento, Boca lleva tres años de sequía. Esta cifra es alarmante para los tiempos que corren: la excesiva cantidad de torneos que creó la AFA le dio posibilidad a numerosos equipos para que puedan salir campeón. A este contexto se le suma, también, la ausencia de Boca en las ediciones 2024 y 2025 de la Copa Libertadores.

La noche fría del sábado en La Boca dejó un profundo sinsabor en los fanáticos que vieron cómo su equipo retrocedía varios casilleros. Huracán, clasificado séptimo en la etapa regular, aprovechó sus chances y comenzó ganando el partido con el gol de Leonardo Gil, a los 8 minutos del primer tiempo.

Boca quedó eliminado a manos de Huracán Manuel Cortina

A partir de ese sacudón, Boca se quedó sin Adam Bareiro, su goleador, por una lesión que le impidió seguir en el campo de juego. Atravesado por adversidades, el conjunto local llegó al empate al final de los 90 minutos reglamentarios con el gol de Milton Giménez.

El 1-1 llevó al encuentro a tiempo suplementario donde Huracán consiguió anotar por duplicado gracias a dos goles de penal de Óscar Romero, exjugador de Boca, que pidió perdón a los hinchas por su pasado en el club. Para coronar una noche fatídica, Ángel Romero estableció el 3-2 que sirvió solamente para la estadística.

Oscar Romero autor de dos goles para la victoria de Huracán Manuel Cortina

Lo que resta del calendario para Boca es la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores donde acumula seis puntos en cuatro partidos jugados. Sus últimos dos juegos, con derrota ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante, obliga a los dirigidos por Claudio Úbeda a reconfigurar su estrategia para evitar un nuevo coletazo que los deje sin su principal objetivo del año.