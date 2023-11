escuchar

River Plate e Instituto se miden este domingo en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini de Independiente porque el Monumental está afectado a recitales en el duelo correspondiente a la última fecha del grupo A de la Copa de la Liga 2023. El cotejo inicia a las 18 y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, Telecentro Play o DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en Canchallena.com.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 7.0 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. La parda llega a 4.20. En el historial entre ambos clubes, hay 32 antecedentes con 16 alegrías para el conjunto porteño y siete del de Córdoba. Igualaron en nueve ocasiones.

El Millonario está puntero en su zona con 23 unidades conseguidas en 13 compromisos disputados (siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas), misma cantidad que Huracán e Independiente, pero con mejor diferencia de gol. Viene de perder por 3 a 1 contra Rosario Central y acumula dos caídas consecutivas debido a que en la jornada anterior había caído por 2 a 1 ante Huracán. Martín Demichelis tiene una duda en el mediocampo (Matías Kranevitter o Nicolás De la Cruz) y otra en la defensa (Marcelo Herrera o Santiago Simón). Rodrigo Aliendro reemplaza al expulsado Enzo Pérez y el colombiano Miguel Borja va por el venezolano Salomón Rondón.

La Gloria, por su parte, no tiene posibilidades de acceder a cuartos de final porque Banfield derrotó a Gimnasia de La Plata y le sacó cuatro puntos de ventaja, por lo que juega su último partido en la temporada en curso. El entrenador Diego Dabove tiene dos puestos que resolver, uno en la mitad de la cancha (Roberto Bochi o Nicolás Linares, quien padece un traumatismo de tobillo) y la otra en la ofensiva (Lucas Albertengo o Santiago Rodríguez).

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter o Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Manuel Lanzini; Ezequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Gabriel Graciani, Roberto Bochi o Nicolás Linares, Gastón Lódico y Brahian Cuello o Santiago Rodríguez; Lucas Albertengo y Adrián Martínez. DT: Diego Dabove.

A raíz de que River define su posición final de cara a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el cotejo se disputa en simultáneo con otros tres: Talleres vs. Independiente, Huracán vs. Rosario Central y Atlético Tucumán vs. Huracán.

El Millonario fue local en el estadio de Independiente durante 2020, cuando se jugaba sin público a causa de la pandemia de Covid-19. En nueve partidos de la Copa Diego Maradona y la Copa Libertadores, sumó siete triunfos y dos reveses.