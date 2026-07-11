El look de la mujer de Haaland que dejó a todos sin palabras en el duelo de Noruega vs. Inglaterra

Mientras Erling Haaland se preparaba para enfrentar el partido más importante de su carrera en la selección de Noruega en los 4tos de final vs Inglaterra, su pareja Isabel Haugseng Johansen dejó atónitos a sus más de 1,3 millones de seguidores en Instagram con un look imperdible. La esposa del ídolo noruego encargó un vestido especial con la remera de 9 de Erling a una diseñadora muy viral en redes y llamó la atención de todos en la previa del encuentro.

“Hermoso vestido. Agradecida de que pudimos hacerlo realidad. Muchas gracias @fioonaax”, escribió Isabel en sus redes sociales y posteó una foto donde se la ve desplegando toda su belleza con el vestido en el estacionamiento del estadio en Miami, lista para apoyar a Haaland en el encuentro definitorio.

La pareja de Haaland compartió su look en las redes sociales

La profesional a la que agradeció es Fiona (conocida en redes como @fioonaax), una diseñadora de moda e influencer alemana que se hizo popular en Instagram y TikTok por transformar camisetas deportivas en piezas únicas, como vestidos, camperas y conjuntos personalizados.

Fiona es muy reconocida en las redes sociales por su trabajo

“Finalmente conseguí una y fue para alguien especial. Estén atentos si ven a alguien en las tribunas hoy”, escribió Fiona en sus redes al mostrar la camiseta número 9 de Noruega que le hizo llegar Isabel para confeccionar el vestido. La diseñadora acumula cientos de miles de seguidores gracias a sus videos de diseño y transformación de ropa, por lo que la esposa de Haaland no quería perderse su talento.

Isabel dejó a todos sin aliento en las redes sociales (Foto: @isabellaa)

En el último tiempo, la diseñadora alemana ganó gran repercusión entre el público argentino después de crear una campera inspirada en una camiseta de la selección argentina y dedicada a Antonela Roccuzzo. Anteriormente también había llamado la atención con un vestido confeccionado a partir de una camiseta de Portugal en homenaje a la pareja de Cristiano Ronaldo.

Fiona se destaca por sus creaciones de prendas particulares

La historia de amor de Erling e Isabel

La historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó mucho antes de que el delantero se convirtiera en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Ambos crecieron en la localidad de Bryne, en Noruega, y compartieron su pasión por el deporte en las divisiones juveniles del club Bryne FK. Aunque se conocían desde niños, su relación sentimental comenzó en 2021, cuando la amistad dio paso al romance. Según reveló el propio Haaland, fue Isabel quien tomó la iniciativa y le envió un mensaje que terminó acercándolos definitivamente.

Erling e Isabel suelen compartir su vida en las redes sociales (Foto: @erling)

Desde entonces, la pareja mantiene un perfil bajo, pese a la enorme popularidad del goleador del Manchester City. Isabel, que se dedica a la moda y las redes sociales, se convirtió en uno de los principales apoyos de Haaland a lo largo de su carrera. En diciembre de 2024, ambos dieron la bienvenida a su primer hijo y decidieron preservar la intimidad de su vida familiar, una faceta que el atacante noruego considera fundamental para mantener el equilibrio fuera de las canchas.