Tapia recibió a Ameal y a Donofrio en su despacho de la AFA.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 14:29

Nuevo capítulo en el mundo del fútbol argentino. Tras la fuerte polémica que se generó durante las últimas dos semanas por la decisión de la AFA de rescindir la mitad del contrato de los derechos de TV del torneo argentino que estaba en manos de Fox Sports Premium (una empresa que ahora pertenece al emporio Disney), este miércoles se produjo un encuentro que puede ser fundamental para acercar a la Asociación con Boca y River: Claudio Tapia se reunió con Jorge Ameal y Rodolfo D'Onofrio, respectivos presidentes de los dos clubes más grandes del país.

La cita se produjo en el despacho de Tapia de la calle Viamonte y la charla tuvo diferentes puntos claves del fútbol nacional: los tres dirigentes conversaron sobre aspectos vinculados a la Copa Liga Profesional que comenzará este viernes, el futuro torneo de la Liga Profesional, los reglamentos y el trabajo de cara a la próxima temporada que comenzará en 2021. Además, también estuvo presente Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA y hombre de confianza de Chiqui.

"Reunión entre la AFA, Boca y River", tituló la AFA en el comunicado que publicó en su sitio oficial, y agregó: "El presidente Claudio Tapia convocó a Jorge Ameal y Rodolfo D'Onofrio para dialogar sobre diversos temas inherentes al fútbol argentino y los invitó a tener mayor participación en la Casa Madre del Fútbol Argentino". Además, acerca de los contratos de la TV, una situación que todavía genera conflictos y debe resolverse a pocos días de reanudar la actividad oficial, se agregó: "En el cierre de la reunión, concordaron que los abogados de la AFA y los de ambos clubes analizarán la situación contractual ante la posible rescisión del contrato televisivo".

La decisión de romper con Fox, aduciendo irregularidades relacionadas con el cambio de dueño de la empresa, se tomó el viernes 16 de octubre, apenas dos horas antes del sorteo de la Copa Liga Profesional, y en una reunión en la que estuvieron presentes los clubes del AMBA, y con los del interior en la plataforma Zoom, pero sin la participación de Boca y River.

Ahora, todo apunta a que TNT Sports (ya está está habilitada para hacer una oferta en los próximos días por el porcentaje que le pertenecía a su ahora exsocia) transmitirá en soledad los partidos que comenzarán este viernes: serán 12 por fin de semana. Ese sería el paso previo al desembarco de la TV Pública como pantalla del fútbol local, un deseo del Gobierno nacional. Claro que para que eso se dé, primero la Liga Profesional debe cerrar su contrato con TNT Sports. En la AFA ya confirmaron que está prevista una reunión de Comité Ejecutivo para el próximo martes con el objetivo de tratar la rescisión.

El viernes vuelve el fútbol local. TNT Sports tendrá, probablemente, la exclusividad de la televisación.

En aquel momento, tras conocer la noticia, los dos clubes más importantes del país decidieron emitir un comunicado en conjunto para cuestionar su ausencia. "Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", explicaron.

"Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final", se cerró en la última parte del texto.

La postura de xeneizes y millonarios se dio en un momento de tensión tras diversas críticas de ambos presidentes al torneo que se empieza a planificar a futuro, sin descensos hasta 2022 y con 28 equipos para ese mismo año. Tanto Jorge Amor Ameal como Rodolfo D'Onofrio consideran que el fútbol argentino debería tener un campeonato de 20 equipos con partidos de ida y vuelta y ascensos y descensos. Ahora, se abre una nueva puerta en la relación.

El futuro de las transmisiones de los partidos por TV todavía no está resuelto. Cuando se anunció el regreso de la competencia local, Tinelli, Lammens y Tapia se mostraron juntos. Crédito: @afa

Conforme a los criterios de Más información