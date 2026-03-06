Mahiques negó un pacto con Tapia en la AFA y dijo que nadie le sugirió “tapar investigaciones”

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió esta tarde a la salida del extitular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del oficialismo en los avances contra la AFA, y desestimó cualquier acuerdo para favorecer a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

“No vengo a tapar ninguna investigación”, señaló el funcionario que asumió en lugar de Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que aclaró que no mantiene ninguna amistad con la dirigencia de la asociación. Además, aseguró que desde el Ejecutivo no hubo ningún pedido para “frenar causas”.

“No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo”, afrimó Mahiques, en diálogo con LN+.

“La AFA o los dirigentes están siendo investigados en distintas causas, jurisdicciones e instancias en donde el Poder Ejecutivo y en este caso el ministro no tiene nada que ver”, indicó. Del mismo modo, el funcionario rechazó cualquier relación de amistad con la dirigencia de la entidad, a la cual se lo vinculó entre otras cosas por haber sido nombrado como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa).

“Conozco a Tapia, a Toviggino y a la mayoria de los dirigentes del futbol. Yo entré como fiscal general de la Ciudad e imnediatamente creé una fiscalía que se tenía que dedicar a investigar la violencia que había en el fútbol. A raíz de eso, firmé convenios con toda la dirigencia de los clubes”, explicó Mahiques.

El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques Captura

“Al margen de mi pasión por el fútbol, yo los conozco a todos, pero eso no me hace ser amigos de ellos. No soy amigo de ninguno. Califico a mis amigos por si vienen a mis cumpleaños, a mi casamiento o si están en un momento relevante. No vengo a tapar ninguna investigacion”, insistió luego.

De igual modo, negó por completo que su padre, camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, haya celebrado su cumpleaños en la ostentosa quinta de Pilar que se le atribuye al número dos de la AFA, Pablo Toviggino, tal como reveló el periodista Hugo Alconada Mon en una investigación publicada por LA NACION.

Si bien el magistrado rechazó que la celebración haya existido, renunció a la suplencia en la vocalía de Casación donde tramitaba la causa que investiga quiénes son los dueños del predio de 5,5 hectáreas, en el que conviven 45 autos de alta gama y que además cuenta con helipuerto, caballerizas e instalaciones deportivas.

En esa misma línea, y ante la consulta del periodista sobre un eventual pedido por parte del Ejecutivo para “obturar” las causas vinculadas a la criptomoneda $LIBRA y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Mile, y al mandatario, Mahiques respondió de manera contundente: “Absolutamente nadie me lo ha pedido”.

“No solo no me lo han pedido, sino que no es mi función”, agregó. Sobre su desembarco en el Gobierno, Mahique ratificó su pedido de renuncia a todo el equipo que acompañaba a Cúneo Libarona, que incluyó también un nuevo puesto para Sebastián Amerio, como Procurador del Tesoro.

El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques.Karina Milei lo felicita al nuevo ministro. Casa Rosada Presidencia

El funcionario juró ayer como nuevo integrante del Gabinete de Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada y horas después definió varias modificaciones en el esquema de su cartera que derivó en un pedido de renuncia al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en la embestida contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol que preside Tapia.

Vítolo no fue el único. Mahiques resolvió también el reemplazo de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Secretaría de Derechos Humanos.

Asimismo, según pudo saber LA NACION, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, alfil de Caputo que fue desplazado como número dos de Cúneo Libarona y sustituido por el karinista Santiago Viola.