Alejandra Monteoliva reveló que Nahuel Galló habló con Claudio “Chiqui” Tapia previo a su regreso a la Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló este viernes por la noche que el gendarme Nahuel Gallo mantuvo una comunicación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, antes de regresar al país en el avión privado que lo trasladó desde Venezuela hacia la Argentina.

Según relató la titular de la cartera de Seguridad, el contacto se produjo poco antes de que el cabo primero abordara la aeronave que lo trajo de regreso. “Antes de subir, lo llamó Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ahí es cuando él confirma que se trataba de la AFA”, afirmó en declaraciones televisivas.

Monteoliva dio detalles de la comunicación entre ambos. “Recibió una videollamada con Chiqui Tapia. Lo llama y le dice ‘volvés a la Argentina’. Él le dijo ‘bueno, gracias’. Y se acabó la conversación”, relató.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva LUIS ROBAYO - AFP

Durante una entrevista con A24, la ministra aseguró además que el Gobierno no tenía conocimiento previo sobre la intervención de la AFA en el operativo. “Nos enteramos el domingo a la mañana sobre un avión que había aterrizado en Venezuela”, señaló. Y agregó: “Sabíamos que se trataba de una aeronave en Venezuela con dos argentinos”.

Según explicó, la información sobre el movimiento del gendarme comenzó a llegar horas antes. “El viernes a la noche, María Alexander Gómez [la pareja de Nahuel Gallo] nos mandó un audio de la suegra de Nahuel donde nos brindaba información sobre su traslado. Efectivamente lo trasladaron a otro lado. Él permaneció ese sábado pensando que el movimiento era solo de una cárcel a otra”, indicó.

Monteoliva relató que luego le informaron a Gallo que un diplomático lo iría a buscar. “Después le dijeron que lo iba a ir a buscar un embajador. Primero lo pelaron. Estando encapuchado, lo llevaron a un aeródromo, según nos contó él. Iba con otra persona”, detalló

El gendarme argentino Nahuel Gallo GNA

Y agregó que fue allí donde se produjo el contacto con quienes finalmente lo trasladaron fuera del país. “Esa persona, cuando estaban al pie del avión, le saca la capucha y se lo entrega a dos individuos que Nahuel no conocía. Él los describe como dos sujetos muy bien vestidos que tenían un cartel de AFA”, relató.

La ministra también se refirió al rol de la AFA en el traslado, luego de que el senador Bartolomé Abdala afirmara que la entidad “hizo de taxi”. “Yo no sé si de taxi. Evidentemente fue quien negoció. Taxi sería otra cosa. En todo caso, negociador y taxi. Yo no sé si la AFA se lo quiso apropiar. El avión aterrizó, Nahuel bajó. No hubo ningún tipo de situación difícil ni incómoda”, expresó.

“En todo caso fue una necesidad de protagonizar el hecho y poder decir que lo trajeron ellos. Para nosotros, lo más importante fue verlo llegar sano y salvo. Eso no tiene comparación”, acotó.

Sobre el final del diálogo televisivo, la ministra se refirió al estado de salud del gendarme tras su regreso al país. “Los exámenes médicos están dentro de los parámetros normales. Está con acompañamiento psicológico. Pero más allá de los estudios médicos, él está entero, con ganas de trabajar y hacer muchas cosas. Lo noto con ánimo”, concluyó.

El regreso de Gallo a la Argentina

Gallo, de 33 años, llegó a la Argentina durante la madrugada del lunes tras ser liberado por el gobierno venezolano luego de permanecer detenido desde diciembre de 2024. El gendarme había sido arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia mientras se encontraba de licencia para visitar a su familia. En aquel momento, las autoridades del país caribeño lo acusaron de presunto espionaje.

Nahuel Gallo, durante su traslado desde Venezuela hacia la Argentina X Pablo Toviggino

Tras su liberación, el cabo primero fue trasladado en un avión privado que despegó desde territorio venezolano y aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 4.45. La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly y suele ser utilizada por la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Tapia.

En la pista fue recibido por su esposa, su hijo Víctor y autoridades del Gobierno -entre ellas la propia Monteoliva-. La AFA había difundido previamente un comunicado en el que señaló que el regreso de Gallo fue posible tras un “trabajo silencioso y mancomunado” con la Federación Venezolana de Fútbol y la CONMEBOL. En ese mensaje, la entidad destacó que “el fútbol puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”.