LA NACION

Agenda de TV del jueves: River - Libertad, Godoy Cruz, Lanús - Central Córdoba, tenis y las Panteras

Fútbol internacional, ATP Tour, vóleibol, golf y Panamericanos juveniles en la propuesta deportiva de la jornada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 14: Kevin Castaño of River Plate and Santiago Lencina of River Plate compete for the ball against Lucas Sanabria of Club Libertad during a Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 First Leg match between Libertad and River Plate at La Huerta Stadium on August 14, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
River recibirá a Libertad en el Monumental tras el 0-0 en Paraguay, con la intención de pasar a la rueda de cuartos de final de la Copa Libertadores.Christian Alvarenga - Getty Images South America

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 21 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Liga Deportiva Universitaria vs. Botafogo. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
  • 21.30 Palmeiras vs. Universitario. Octavo de final, encuentro de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
  • 21.30 River vs. Libertad. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Telefé (CV 10, DTV 1123 HD)

Copa Sudamericana

  • 19 Godoy Cruz vs. Mineiro. Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 21.30 Lanús vs. Central Córdoba. Octavo de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
Central Córdoba visitará a Lanús con la ventaja de haber ganado por 1-0 en Santiago del Estero; el pase a la etapa de cuartos se resolverá en La Fortaleza.
Central Córdoba visitará a Lanús con la ventaja de haber ganado por 1-0 en Santiago del Estero; el pase a la etapa de cuartos se resolverá en La Fortaleza.Club Lanús

TENIS

  • 15 Abierto de Winston-Salem. Cuartos de final. Disney+
  • 19.30 Abierto de Winston-Salem. Cuartos de final. Disney+

GOLF

  • 14 Tour Championship. La primera vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

VÓLEIBOL

Liga de Naciones femenina

  • 4 (del viernes) Chequia vs. Argentina. Dsports 2 (612/1612 HD)

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
    1

    Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5

  2. Racing corazón: con dos goles de Maravilla y un cabezazo en el último tiro, eliminó a Peñarol a lo grande
    2

    Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular

  3. Mastantuono agitó el juego y tuvo un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
    3

    Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

  4. Colapinto fue al Bernabéu para alentar a Mastantuono en su debut con Real Madrid: su mensaje en Instagram
    4

    El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

Cargando banners ...