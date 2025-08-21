Agenda de TV del jueves: River - Libertad, Godoy Cruz, Lanús - Central Córdoba, tenis y las Panteras
Fútbol internacional, ATP Tour, vóleibol, golf y Panamericanos juveniles en la propuesta deportiva de la jornada
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 21 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Liga Deportiva Universitaria vs. Botafogo. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
- 21.30 Palmeiras vs. Universitario. Octavo de final, encuentro de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
- 21.30 River vs. Libertad. Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Telefé (CV 10, DTV 1123 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Godoy Cruz vs. Mineiro. Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 21.30 Lanús vs. Central Córdoba. Octavo de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
TENIS
- 15 Abierto de Winston-Salem. Cuartos de final. Disney+
- 19.30 Abierto de Winston-Salem. Cuartos de final. Disney+
GOLF
- 14 Tour Championship. La primera vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
VÓLEIBOL
Liga de Naciones femenina
- 4 (del viernes) Chequia vs. Argentina. Dsports 2 (612/1612 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)
