Agenda de TV del sábado: Colapinto, Messi, Pumas 7s, Central Córdoba - Estudiantes, Libertadores y Palermo
Fútbol local y exterior, automovilismo, rugby y polo en una jornada importante en el deporte, disponible en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 29 de noviembre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 11 La carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+
- 15 La prueba de clasificación del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 21.30 Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata, cuarto de final. TNT Sports Premium
Premier League
- 12 Brentford vs. Burnley. Disney+
- 12 Sunderland vs. Bournemouth. Disney+
- 12 Manchester City vs. Leeds United. ESPN
- 14.30 Everton vs. Newcastle. ESPN 2
- 17 Tottenham Hotspur vs. Fulham. Disney+
Liga de España
- 10 Mallorca vs. Osasuna. ESPN
- 12.15 Barcelona vs. Alavés. DSports (1610)
- 14.30 Levante vs. Athletic Bilbao. ESPN 3
- 17 Atlético de Madrid vs. Oviedo. DSports (1610)
Copa Libertadores
- 18 Flamengo vs. Palmeiras, la final. Telefe, ESPN y Fox Sports
Major League Soccer
- 20 Inter Miami vs. New York City FC, la final de Conferencia Este. Apple TV
Serie A
- 11 Genoa vs. Hellas Verona. ESPN 4
- 11 Parma vs. Udinese. Disney+
- 16.30 Milan vs. Lazio. ESPN 2
Ligue 1
- 13 Monaco vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4
Bundesliga
- 11.30 Bayern München vs. St. Pauli. ESPN 3
- 11.30 Werder Bremen vs. FC Koln. Disney+
- 11.30 Union Berlin vs. Heidenheim 1846. Disney+
- 11.30 Hoffenheim vs. Augsburg. Disney+
- 14.30 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund. Disney+
POLO
Argentino Abierto
- 14 Los Machitos-El Refugio vs. La Zeta-Kazak. Disney+
- 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. UAE Polo. Disney+
RUGBY
Seven de Dubái
- 6.10 Pumas 7s vs. Fiji. Fox Sports y Disney+
- 9.38 Pumas 7s vs. Francia. Fox Sports 2 y Disney+
- 13.34 Pumas 7s vs. Sudáfrica. Fox Sports y Disney+
Serie de Naciones
- 12.10 Gales vs Sudáfrica. Disney+
