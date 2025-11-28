LA NACION

Agenda de TV del sábado: Colapinto, Messi, Pumas 7s, Central Córdoba - Estudiantes, Libertadores y Palermo

Fútbol local y exterior, automovilismo, rugby y polo en una jornada importante en el deporte, disponible en las pantallas

Franco Colapinto necesita mejorar en Qatar, donde este sábado protagonizará la carrera sprint y la prueba de clasificación para la principal de la penúltima fecha de la Fórmula 1.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 29 de noviembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 11 La carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+
  • 15 La prueba de clasificación del Gran Premio de Qatar. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 21.30 Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata, cuarto de final. TNT Sports Premium
Central Cordoba y Estudiantes de La Plata sostendrán un cuarto de final caliente en Santiago del Estero, por el torneo Clausura.
Premier League

  • 12 Brentford vs. Burnley. Disney+
  • 12 Sunderland vs. Bournemouth. Disney+
  • 12 Manchester City vs. Leeds United. ESPN
  • 14.30 Everton vs. Newcastle. ESPN 2
  • 17 Tottenham Hotspur vs. Fulham. Disney+

Liga de España

  • 10 Mallorca vs. Osasuna. ESPN
  • 12.15 Barcelona vs. Alavés. DSports (1610)
  • 14.30 Levante vs. Athletic Bilbao. ESPN 3
  • 17 Atlético de Madrid vs. Oviedo. DSports (1610)

Copa Libertadores

  • 18 Flamengo vs. Palmeiras, la final. Telefe, ESPN y Fox Sports

Major League Soccer

  • 20 Inter Miami vs. New York City FC, la final de Conferencia Este. Apple TV
Lionel Messi está a un triunfo de la final de la Major League Soccer; este sábado Inter Miami y New York City determinarán al campeón de la Conferencia Este.
Serie A

  • 11 Genoa vs. Hellas Verona. ESPN 4
  • 11 Parma vs. Udinese. Disney+
  • 16.30 Milan vs. Lazio. ESPN 2

Ligue 1

  • 13 Monaco vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4

Bundesliga

  • 11.30 Bayern München vs. St. Pauli. ESPN 3
  • 11.30 Werder Bremen vs. FC Koln. Disney+
  • 11.30 Union Berlin vs. Heidenheim 1846. Disney+
  • 11.30 Hoffenheim vs. Augsburg. Disney+
  • 14.30 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund. Disney+

POLO

Argentino Abierto

  • 14 Los Machitos-El Refugio vs. La Zeta-Kazak. Disney+
  • 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. UAE Polo. Disney+
La Natividad-La Dolfina y UAE se cruzaron en la final de Hurlingham; ahora se enfrentarán por un lugar en la del Argentino Abierto, en Palermo.
RUGBY

Seven de Dubái

  • 6.10 Pumas 7s vs. Fiji. Fox Sports y Disney+
  • 9.38 Pumas 7s vs. Francia. Fox Sports 2 y Disney+
  • 13.34 Pumas 7s vs. Sudáfrica. Fox Sports y Disney+
Los Pumas 7s se estrenarán en el Circuito Mundial 2025/2026, con tres exigentes compromisos en Dubái: Fiji, Francia y Sudáfrica.
Serie de Naciones

  • 12.10 Gales vs Sudáfrica. Disney+
