La agenda de la TV del lunes: los argentinos en el Masters 1000 de Roma y las ligas de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Serie A
- 15:30 Napoli vs. Bologna. ESPN 2
Premier League
- 15:50 Tottenham Hotspur vs. Leeds. ESPN
Liga de España
- 15:50 Rayo Vallecano vs. Girona. ESPN 3
Championship
- 16 Millwall vs. Hull City. Los playoffs por el ascenso, partido de vuelta. Fox Sports
TENIS
El Masters 1000 de Roma
- 10 Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin, Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic y Thiago Tirante vs. Flavio Cobolli, por la tercera rueda. ESPN 2
- 15.30 Elena Rybakina vs. Karolina Pliskova, por la tercera rueda. ESPN 4
RUGBY
Super Rugby Américas
- 19:55 Pampas vs. Tarucas. ESPN 4
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