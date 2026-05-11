La agenda de la TV del lunes: los argentinos en el Masters 1000 de Roma y las ligas de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Serie A

15:30 Napoli vs. Bologna. ESPN 2

Premier League

15:50 Tottenham Hotspur vs. Leeds. ESPN

Liga de España

15:50 Rayo Vallecano vs. Girona. ESPN 3

Championship

16 Millwall vs. Hull City. Los playoffs por el ascenso, partido de vuelta. Fox Sports

Santiago Castro, futbolista argentino de Bologna ALBERTO PIZZOLI - AFP

TENIS

El Masters 1000 de Roma

10 Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin, Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic y Thiago Tirante vs. Flavio Cobolli, por la tercera rueda. ESPN 2

15.30 Elena Rybakina vs. Karolina Pliskova, por la tercera rueda. ESPN 4

RUGBY

Super Rugby Américas