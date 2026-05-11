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La agenda de la TV del lunes: los argentinos en el Masters 1000 de Roma y las ligas de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Thiago Agustín Tirante se mide ante el italiano Flavio Cobolli
Thiago Agustín Tirante se mide ante el italiano Flavio CobolliIcon Sportswire - Icon Sportswire

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Serie A

  • 15:30 Napoli vs. Bologna. ESPN 2

Premier League

  • 15:50 Tottenham Hotspur vs. Leeds. ESPN

Liga de España

  • 15:50 Rayo Vallecano vs. Girona. ESPN 3

Championship

  • 16 Millwall vs. Hull City. Los playoffs por el ascenso, partido de vuelta. Fox Sports
Santiago Castro, futbolista argentino de Bologna
Santiago Castro, futbolista argentino de BolognaALBERTO PIZZOLI - AFP

TENIS

El Masters 1000 de Roma

  • 10 Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin, Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic y Thiago Tirante vs. Flavio Cobolli, por la tercera rueda. ESPN 2
  • 15.30 Elena Rybakina vs. Karolina Pliskova, por la tercera rueda. ESPN 4

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 19:55 Pampas vs. Tarucas. ESPN 4
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