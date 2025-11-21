LA NACION

Agenda de TV del viernes: Colapinto en la qualy de Las Vegas, ligas europeas, Copa Davis y NBA

Fórmula 1, fútbol exterior, tenis, básquetbol y rugby, en la oferta deportiva del día (y la madrugada del sábado)

En la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Franco Colapinto procurará un buen puesto de largada.
En la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Franco Colapinto procurará un buen puesto de largada.FREDERIC J. BROWN - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 21 de noviembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 21.30 La práctica 3 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+
  • 1 (del sábado) La prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Ligas europeas

  • 16.30 Mainz 05 vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
  • 16.30 Nice vs. Olympique Marseille. Ligue 1. Disney+
  • 17 Preston North End vs. Blackburn Rovers. Championship. Disney+
  • 17 Valencia vs. Levante. Dsports+

TENIS

Copa Davis

  • 12 Italia vs. Bélgica, semifinal. Dsports+
Matteo Berrettini festeja en la serie contra Austria por la Copa Davis; ahora, Italia, local, se enfrentará con Bélgica en una semifinal.
Matteo Berrettini festeja en la serie contra Austria por la Copa Davis; ahora, Italia, local, se enfrentará con Bélgica en una semifinal.Luca Bruno - AP

RUGBY

Top 14

  • 17 Bordeaux vs. Paloise. Disney+

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.30 Baskonia vs. Bayern München. DSports

NBA

  • 21 Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers. Amazone Prime
  • 23.30 Denver Nuggets vs. Houston Rockets. Amazone Prime
