Agenda de TV del viernes: Colapinto en la qualy de Las Vegas, ligas europeas, Copa Davis y NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 21 de noviembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

21.30 La práctica 3 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+

1 (del sábado) La prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Ligas europeas

16.30 Mainz 05 vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+

16.30 Nice vs. Olympique Marseille. Ligue 1. Disney+

17 Preston North End vs. Blackburn Rovers. Championship. Disney+

17 Valencia vs. Levante. Dsports+

TENIS

Copa Davis

12 Italia vs. Bélgica, semifinal. Dsports+

Matteo Berrettini festeja en la serie contra Austria por la Copa Davis; ahora, Italia, local, se enfrentará con Bélgica en una semifinal. Luca Bruno - AP

RUGBY

Top 14

17 Bordeaux vs. Paloise. Disney+

BÁSQUETBOL

Euroliga

16.30 Baskonia vs. Bayern München. DSports

NBA