Agenda de TV del viernes: Colapinto en la qualy de Las Vegas, ligas europeas, Copa Davis y NBA
Fórmula 1, fútbol exterior, tenis, básquetbol y rugby, en la oferta deportiva del día (y la madrugada del sábado)
1 minuto de lectura
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 21 de noviembre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 21.30 La práctica 3 del Gran Premio de Las Vegas. Disney+
- 1 (del sábado) La prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Ligas europeas
- 16.30 Mainz 05 vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
- 16.30 Nice vs. Olympique Marseille. Ligue 1. Disney+
- 17 Preston North End vs. Blackburn Rovers. Championship. Disney+
- 17 Valencia vs. Levante. Dsports+
TENIS
Copa Davis
- 12 Italia vs. Bélgica, semifinal. Dsports+
RUGBY
Top 14
- 17 Bordeaux vs. Paloise. Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.30 Baskonia vs. Bayern München. DSports
NBA
- 21 Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers. Amazone Prime
- 23.30 Denver Nuggets vs. Houston Rockets. Amazone Prime
