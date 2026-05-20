LA NACION

La agenda de la TV del miércoles

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
River recibe a Bragantino en el Monumental
River recibe a Bragantino en el MonumentalAndre Penner - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 20 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Nacional vs. Universitario. Fox Sports
  • 21:30 Flamengo vs. Estudiantes. Fox Sports
  • 21:30 Liga de Quito vs. Lanús. Fox Sports 2
  • 21:30 Palmeiras vs. Cerro Porteño. Fox Sports 3
  • 23 Cusco FC vs. Independiente Medellín. Disney+
  • 23 Junior de Barranquilla vs. Sporting Cristal. Disney+
Estudiantes viaja a Rpio de Janeiro para medirse ante Flamengo por la Copa Libertadores
Estudiantes viaja a Rpio de Janeiro para medirse ante Flamengo por la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

Copa Sudamericana

  • 19 Boston River vs. O’Higgins. ESPN 3
  • 19 Olimpia vs. Vasco da Gama. DSports+ (1613)
  • 19 Santos vs. San Lorenzo. ESPN
  • 21 Gremio vs. Palestino. DSports2 (1612)
  • 21 Independiente Petrolero vs. Botafogo. ESPN 2
  • 21:30 River vs. RB Bragantino. DSports (1610)

Europa League

  • 16 Friburgo vs. Aston Villa. La final. ESPN
El Aston Villa de Emiliano Martínez va por el título de la Europa League
El Aston Villa de Emiliano Martínez va por el título de la Europa LeagueX @AVFCOfficial

Copa Argentina

  • 17 Talleres vs. Atlético Tucumán. Los 16avos de final. TyC Sports

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

  • 21.30 Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs. La final de la conferencia oeste, juego 2. ESPN 3
Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, salta sobre Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder; este miércoles se disputa el segundo juego de la serie que ganan 1 a 0 los de Texas al mejor de siete partidos
Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, salta sobre Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder; este miércoles se disputa el segundo juego de la serie que ganan 1 a 0 los de Texas al mejor de siete partidosNate Billings - FR171660

CICLISMO

  • 8 Giro de Italia. La etapa 11. DSports 2 (1612)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Pese a la vuelta del capitán, otra lesión traicionera complica el plan de Coudet para rearmar a River
    1

    En la semana más importante del semestre para River, Eduardo Coudet tiene un plan para armar el equipo ante Bragantino por la Copa Sudamericana

  2. Revelaron las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
    2

    Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

  3. Enzo Fernández brilla en Chelsea, que espera DT, pero ya no puede clasificarse a la Champions League
    3

    Video: el golazo de Enzo Fernández para Chelsea en el partido ante Tottenham por la Premier League

  4. Boca complicó seriamente su clasificación en la Libertadores: fue puro nerviosismo y, VAR mediante, empató con Cruzeiro
    4

    Boca empató 1-1 con Cruzeiro, quedó muy complicado en la Libertadores y terminó envuelto en bronca contra el VAR