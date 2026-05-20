La agenda de la TV del miércoles
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 20 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Nacional vs. Universitario. Fox Sports
- 21:30 Flamengo vs. Estudiantes. Fox Sports
- 21:30 Liga de Quito vs. Lanús. Fox Sports 2
- 21:30 Palmeiras vs. Cerro Porteño. Fox Sports 3
- 23 Cusco FC vs. Independiente Medellín. Disney+
- 23 Junior de Barranquilla vs. Sporting Cristal. Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Boston River vs. O’Higgins. ESPN 3
- 19 Olimpia vs. Vasco da Gama. DSports+ (1613)
- 19 Santos vs. San Lorenzo. ESPN
- 21 Gremio vs. Palestino. DSports2 (1612)
- 21 Independiente Petrolero vs. Botafogo. ESPN 2
- 21:30 River vs. RB Bragantino. DSports (1610)
Europa League
- 16 Friburgo vs. Aston Villa. La final. ESPN
Copa Argentina
- 17 Talleres vs. Atlético Tucumán. Los 16avos de final. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la NBA
- 21.30 Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs. La final de la conferencia oeste, juego 2. ESPN 3
CICLISMO
- 8 Giro de Italia. La etapa 11. DSports 2 (1612)
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