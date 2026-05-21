Así está la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, en la fecha 5

River Plate igualó ante Bragantino de Brasil 1 a 1 este miércoles como local en el estadio Monumental en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026 y no solo continúa en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo H sino que también se aseguró su clasificación a las instancias de eliminación directa.

El Millonario disputó el encuentro con una formación inicial conformada con habituales suplentes porque el próximo domingo afrontará la final del Torneo Apertura 2026 vs. Belgrano de Córdoba y no mostró una buena versión. El elenco brasileño abrió el marcador con un cabezazo de Alix Vinicius 35′. El visitante envió un tiro libre desde la derecha al área, Isidro Pitta tomó el balón de segunda jugada en el sector izquierdo y mandó otro centro que encontró en el otro palo al defensor. A poco de concluir el juego, el conjunto argentino llegó al empate con una anotación de Lautaro Pereira, quien aprovechó el rebote que dio el arquero Cleiton a un disparo de afuera del área de Juan Fernando Quintero.

Con el empate, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet sigue en lo más alto de la clasificación con 11 puntos producto de tres triunfos y dos empates. Aaunque no pudo asegurarse el primer lugar y clasificar a octavos de final, garantizó su continuidad en el certamen y buscará terminar primero en la última fecha vs. Blooming de Bolivia para entrar directamente a los octavos de final sin disputar el playoff frente a un rival que decantará de la Copa Libertadores.

Los brasileños, por su parte, llegaron a las siete unidades y quedaron como únicos escoltas al menos hasta que este jueves se complete la fecha con Blooming de Bolivia vs. Carabobo de Venezuela. El cotejo se disputará en Asunción, Paraguay, a raíz de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) canceló hasta nuevo aviso los partidos en Bolivia a raíz del conflicto sociopolítico.

Un dato no menor de cara a la definición del grupo en la última fecha es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados. River tiene ventaja con todos sus rivales, pero no le será necesaria porque ya no puede igualar en unidades con Carabobo y Bragantino mientras que Blooming ni siquiera puede alcanzarlo porque ya quedó eliminado.

En caso de culminar en el primer lugar de la clasificación del Grupo H, el combinado de Coudet se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.

El Millonario no disputaba la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2014, desde el 2015. Desde entonces, transitó sostenidamente su camino internacional en la Copa Libertadores, pero en la temporada pasada del fútbol argentino tuvo un desempeño irregular con Marcelo Gallardo como entrenador y no pudo entrar al máximo certamen continental.