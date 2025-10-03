LA NACION

Agenda de TV y streaming del viernes: Cerúndolo en China, Colapinto en Singapur, Clausura y ligas europeas

Tenis, Fórmula 1 y fútbol nacional y exterior conforman la propuesta deportiva del día en las pantallas

Franco Colapinto comenzará la acción en el fin de semana de Singapur de la Fórmula 1.
Franco Colapinto comenzará la acción en el fin de semana de Singapur de la Fórmula 1.Darko Bandic - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 3 de octubre de 2025.

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 7.30 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
El argentino Francisco Cerúndolo jugará con el francés Adrián Mannarino en la etapa inicial del Masters 1000 de Shanghái.
El argentino Francisco Cerúndolo jugará con el francés Adrián Mannarino en la etapa inicial del Masters 1000 de Shanghái.Jeff Chiu - AP

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Tigre vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Unión vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Argentinos Juniors vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Tomás Molina integra Argentinos Juniors, equipos de buena temporada que tiene miras a clasificarse para disputar la Copa Libertadores; el Bicho recibirá a Central Córdoba por el torneo Clausura.
Tomás Molina integra Argentinos Juniors, equipos de buena temporada que tiene miras a clasificarse para disputar la Copa Libertadores; el Bicho recibirá a Central Córdoba por el torneo Clausura.Javier Barreiro/FOTOBAIRES

Fútbol

  • 15.30 Hoffenheim vs. Köln, por la Bundesliga. Disney+
  • 15.30 Paris FC vs. Lorient, por la Ligue 1. Disney+
  • 15.30 Hellas Verona vs. Sassuolo, por la Serie A. Disney+
  • 16 Wrexham vs. Birmingham City, por la liga Championship. Disney+
  • 16 Bournemouth vs. Fulham, por la Premier League. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 16 Osasuna vs. Getafe, por la liga de España. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 6.30 La práctica 1 del Gran Premio de Singapur. Disney+
  • 10 La práctica 2 del Gran Premio de Singapur. Disney+


