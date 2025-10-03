Agenda de TV y streaming del viernes: Cerúndolo en China, Colapinto en Singapur, Clausura y ligas europeas
Tenis, Fórmula 1 y fútbol nacional y exterior conforman la propuesta deportiva del día en las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 3 de octubre de 2025.
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 7.30 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Tigre vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Unión vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Argentinos Juniors vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Fútbol
- 15.30 Hoffenheim vs. Köln, por la Bundesliga. Disney+
- 15.30 Paris FC vs. Lorient, por la Ligue 1. Disney+
- 15.30 Hellas Verona vs. Sassuolo, por la Serie A. Disney+
- 16 Wrexham vs. Birmingham City, por la liga Championship. Disney+
- 16 Bournemouth vs. Fulham, por la Premier League. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 16 Osasuna vs. Getafe, por la liga de España. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 6.30 La práctica 1 del Gran Premio de Singapur. Disney+
- 10 La práctica 2 del Gran Premio de Singapur. Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del jueves. River frente a Racing por la Copa Argentina, la Europa League y el Masters 1000 de Shanghai
TV y streaming del miércoles. Barcelona-PSG en la Champions League, el Sub 20 en el Mundial y Masters 1000 de Shanghái
Radios La exMetro se rebautizó como Metro Power Hits y larga con su programación solo musical
Más leídas de Fútbol
- 1
El fenómeno Camioneros: cómo hizo el club de los Moyano para ascender tres categorías en dos años
- 2
Racing vs. River por la Copa Argentina: Maxi Salas y mucho más, con Marcos Rojo, la exigencia para Gallardo y el pase a las semifinales
- 3
En qué canal pasan Racing vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy
- 4
Sorpresa en la Europa League: Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero no fue ni al banco