Apasionante, con una idea clara, dar el golpe máximo en el Mundial Sub 17 de fútbol. Y la selección argentina da muestras a cada paso que sabe bien lo que pretende y que cuenta con talentos para ir por cualquier sueño. En cada encuentro de este torneo varios chicos demostraron que tienen mucho para dar, como es el caso de Claudio Echeverri, que es el capitán del equipo, y en especial Agustín Ruberto, que en la semifinal ante Alemania sacó toda su voracidad ofensiva y marcó los dos tantos del conjunto nacional. El delantero de River con estas dos conquista se ubicó en lo más alto de la tabla de artilleros de la Copa del Mundo de la categoría con 8 goles.

El Toro Ruberto, que nació el 14 de enero de 2006, apareció en el momento justo, porque la selección argentina perdía 1-0 con Alemania y toda su capacidad goleadora le permitió marcar por dos y torcer el rumbo para el 2-1. El primer festejo llegó tras un centro atrás de Dylan Gorosito y el segundo luego de dejar sin posibilidades a su marcador y de definir con un potente remate alto, imposible de contener para el arquero alemán, Konstantin Heide.

La última de sus conquistas llegó en el momento crucial del partido, porque Alemania estaba 3-2 arriba y la selección argentina no podía quebrar la resistencia del rival. Se le iba el partido al equipo de Diego Placente a pesar de que habían dado 8 minutos de descuento, porque no pudo Echeverri en dos oportunidades. En el instante final volvió a tener una chance Ruberto y no la dejó pasar: casi desde el suelo sacó el remate potente arriba para poner el 3-3 y la locura de los chicos fue total.

Lejos de ser un joven que se limita a empujar la pelota en las inmediaciones del arco rival, el atacante de la reserva de River exhibió un interesante repertorio para vulnerar las redes con diferentes recursos: en el debut (1-2) ante Senegal consiguió el descuento mediante un tiro libre, mientras que en la segunda presentación sacó un derechazo desde afuera que se desvió en un rival para lograr el 3-1 definitivo frente a Japón. Su tercera conquista fue con una buena definición cuando iban 11 segundos del complemento para anotar el 2-0 parcial en el 4-0 sobre Polonia, en tanto que los últimos dos gritos fueron de penal y con una mediavuelta de zurda para sentenciar el 5-0 contra Venezuela.

Su presente en River

Por su gran andar en el torneo, Martín Demichelis ya avisó que el delantero será promovido a Primera y hará la pretemporada en Estados Unidos, junto a Ian Subiabre y Ulises Giménez. Ellos se sumarán a Claudio Echeverri, quien ya debutó oficialmente con el Millonario.

River inició los trámites para que obtenga la visa que le permita entrar a Estados Unidos en caso de que Martín Demichelis decida llevarlo a la pretemporada.

Además, desde el club ya anunciaron que buscarán extender su contrato, que finaliza en diciembre de 2024 y elevar la cláusula de rescisión, hoy fijada en 25 millones de euros.

