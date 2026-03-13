Al Ruso Zielinski se le cayeron soldados y cuidó a otros, pero su Belgrano no para: el mix ganó en Río Cuarto y es puntero

Belgrano alzó el puño cuando en la noche del miércoles vio la caída de Independiente Rivadavia en manos de Barracas Central: en Río Cuarto tenía la chance de ubicarse como líder en solitario de la zona B del Torneo Apertura. Debía ganar, pero algunas complicaciones en el armado del equipo ponían en jaque el objetivo de Ricardo Zielinski y sus dirigidos. Un blooper defensivo de Estudiantes le facilitó las cosas para el 1-0 con el que se recuperó rápido de la caída ante Huracán y, además, elevó su moral de cara al clásico del domingo.

El “Ruso” cumplió su encuentro número 250 al frente de la institución, donde transita su segundo ciclo. Sin embargo, podía ser un festejo agrio debido a la cantidad de cambios que debió realizar, entre imponderables (descartó por lesión a Lisandro López, Alexis Maldonado y Lucas Zelarayán) y la necesidad de hacer descansar a varios ante el calendario ajustado que se aproxima: mientras Adrián Sánchez y Emiliano Rigoni no fueron al banco, Nicolás “Uvita” Fernández ingresó sólo la última media hora.

Franco Vázquez, uno de los cinco titulares que se mantuvieron en el equipo, intentó una y otra vez de media distancia: espera acertar el domingo frente a Talleres. Prensa Estudiantes

Fue un encuentro disputado con aproximaciones de un lado y del otro, pero por momentos contuvo su cuota soporífera debido a la enorme cantidad de situaciones en las que les costó acertarle a los arcos. De hecho, el segundo período fue mucho más atractivo que el primero, simplemente porque los arqueros tuvieron mínimas intervenciones.

Incluso, uno de ellos fue partícipe clave en el único tanto de la noche cordobesa. A los 13 minutos del complemento, el centro del paraguayo Alcides Benítez causó el choque entre el arquero Agustín Lastra y el zaguero Matías Valenti: el puñetazo del surgido en Boca le dejó servida la definición de volea a Francisco González Metilli.

¡BLOOPER Y GOL DEL PIRATA! Insólito choque entre compañeros de Estudiantes (RC) aprovechado por González Metilli para el 1-0 de Belgrano.



▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷 pic.twitter.com/qnql583KBV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 12, 2026

Los riocuartenses estuvieron cerca del empate sobre el final, cuando el envío de Raúl Lozano al área encontró el cabezazo de Javier Ferreira, pero uno de los palos le negó la igualdad agónica. Al momento del lanzamiento se escuchó un silbatazo que parecía ponerle pausa al ataque, pero Fernando Espinoza, juez del encuentro, no había sancionado nada.

Inmediatamente fue al banco visitante y echó a uno de los colaboradores de Zielinski. Era la segunda roja que mostraba, ya que el propio entrenador de Belgrano ya estaba en el vestuario tras una discusión con Espinoza, siempre polémico. De hecho, parece ser una guerra entre los dos que, esta vez en Río Cuarto, tuvo un nuevo capítulo.

El técnico, de 66 años, siempre expone quejas hacia las maneras que caracterizan al mendocino de conducir los encuentros, algo frecuente entre los protagonistas que son arbitrados por él. Los antecedentes marcan que el Ruso apuntó contra el juez cuando supo ser el DT de Independiente, durante 2023, y de Lanús, en 2024: en el Granate, un final de encuentro ante Newell’s, en Rosario, los puso cara a cara.

Gonzalo Zelarayán, el sobrino del "Chino", volvió a tener acción en un equipo que se convirtió en el nuevo puntero de la zona B. Prensa Estudiantes

Lo cierto es que, quizás, por la expulsión no pueda estar presente en el banco de suplentes en el clásico del domingo, a las 17.30, ante Talleres, en condición de local. De lo que sí no hay dudas es que Belgrano es un equipo que, con sus once titulares, es prácticamente infalible: sólo el Globo pudo ganarle en nueve encuentros; con un mix, también puede cumplir un ligero objetivo como el de anoche.

“Nosotros, los que no venimos jugando mucho, tenemos que seguir aportando desde otro lado. Y hoy nos tocó jugar a varios. Lo hicimos de la mejor manera y ayudamos al grupo, que tuvo muchas bajas. Sirve para el clásico que se viene", declaró González Metilli.

Lo mejor del éxito Pirata antes del clásico