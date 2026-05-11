Cuándo juega Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors y Huracán se cruzarán este martes en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 para dirimir uno de los cuatro boletos a las semifinales. El duelo está programado a las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.83 contra 4.87 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 3.18.

Argentinos Juniors vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2026 - Cuartos de final

Día: Martes 12 de mayo de 2026.

Martes 12 de mayo de 2026. Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Diego Armando Maradona (Ciudad de Buenos Aires).

Diego Armando Maradona (Ciudad de Buenos Aires). Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Flow, DGO y Telecentro Play. Minuto a minuto: Canchallena.com.

El Bicho eliminó en octavos de final a Lanús 2 a 0 como local con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano y volverá a presentarse ante su gente con el anhelo de meterse entre los mejores cuatro. En el Grupo B de la primera etapa se ubicó tercero con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres caídas y está a tres triunfos de un título con el que, además de hacer historia, dejaría atrás la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Libertadores.

El equipo de Diego Martínez, por su parte, dio el cimbronazo de la primera ronda de eliminación directa al derrotar a Boca Juniors en la Bombonera 3 a 2. En los 90′ reglamentarios fue empate 1 a 1 por los tantos de Leonardo Gil y Milton Giménez. El visitante prevaleció en el tiempo suplementario con dos penales de Óscar Romero. Tras quedarse con nueve jugadores por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, el combinado de Claudio Úbeda descontó con un gol de Ángel Romero, pero no le alcanzó y el Globo avanzó.

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 Canchallena

El conjunto de Parque Patricios también conformó la zona B en la primera fase y quedó séptimo con una campaña irregular de cinco triunfos, siete pardas y cuatro caídas. En total sumó 22 puntos y recién se aseguró la clasificación en la última jornada con una igualdad ante Racing.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez. Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Huracán eliminó a Boca en los octavos de final del Torneo Apertura Manuel Cortina

Ambos clubes se enfrentaron recientemente en el Torneo Apertura 2026, el 28 de abril pasado en la fecha 16 del Grupo B, y ganó Argentinos Juniors como visitante en el estadio Tomás Adolfo Ducó 2 a 1 con goles de Tomás Molina y Iván Morales. Facundo Waller había puesto en ventaja al anfitrión.