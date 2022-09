Alarma en Boca: ¿Chiquito Romero al quirófano? La preocupante lesión en una rodilla y la incógnita por su futuro

En medio de la satisfacción por el rendimiento del equipo, por haber alcanzado la punta de la Liga Profesional y de estar a pocas fechas del final de torneo y con chances de ganar un nuevo título, Boca recibió una noticia que no es buena. El arquero Sergio Chiquito Romero, subcampeón mundial con el seleccionado en Brasil 2014 y una de las últimas incorporaciones de renombre de la entidad xeneize, se resintió de una dolencia en la rodilla derecha y se está evaluando si es sometido o no a una intervención quirúrgica. En caso de ocurrir esto último, no jugaría hasta la temporada 2023.

Romero sintió una molestia similar a la que tuvo a principios de este año y por la cual debió ser operado. Y si bien falta la confirmación oficial de la entidad de la Ribera, todo indica que debería ser operado. Al menos esa es la proyección que están haciendo por estas horas en Boca.

Chiquito Romero con Javier García, en su primer entrenamiento con Boca Prensa Boca

Justo se da en un contexto en el cual Romero iba a ser titular el miércoles ante Quilmes, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Romero había llegado para ser titular en la Copa Libertadores 2023 y empezar a tomar horas de vuelo ahora, durante la Liga Profesional 2022, pero entre que Agustín Rossi venía siendo figura (y ovacionado por la gente) y que a su físico todavía le faltaba ponerse a punto para estar al cien por ciento, desde el Consejo de Fútbol xeneize decidieron esperar.

Chiquito Romero había regresado a la Argentina luego de muchos años. Incluso se fue casi sin atajar en Racing, el club donde surgió. Y si bien tuvo un recorrido amplio en Europa, su cuenta pendiente fue afianzarse como titular durante varios años en un club. Tal fue así que el ex Manchester United, entre lesiones diversas, coronavirus y la operación a la que fue sometido en marzo de este año en su rodilla derecha, promedió 11 partidos por año desde el Mundial 2014 (de junio de 2014) a julio de 2022. Su mejor ritmo lo encontró en la campaña 2016/2017, cuando defendió la valla del conjunto inglés en 18 ocasiones. Su último partido fue el 6 de marzo de 2022 con el Venezia, de Italia, en la derrota por 4-1 ante Sassuolo, por la Serie A (en donde apenas jugó 16 encuentros).

Sergio Chiquito Romero y Norberto Briasco, en una de las últimas prácticas de Boca Prensa Boca

Romero, de 35 años , llegó a Boca de apuro, en el último mercado de pases, ante la posibilidad de que Agustín Rossi, figura indiscutible del plantel que conduce Hugo Ibarra, no renueve su contrato, en medio de tensas negociaciones con el Consejo de Fútbol que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme. Romero no llegó a convencer al cuerpo técnico ni médico de estar en plenitud, sumado a que Rossi mantiene un altísimo nivel. E incluso, en partidos por la Copa Argentina, cuando no atajó Rossi su lugar lo ocupó Javier García.

Romero se sumó a un arco que ya contaba con Agustín Rossi, Javier García y el juvenil Leandro Brey, que el club sumó proveniente de Los Andes como una apuesta a futuro y que actualmente se desempeña como arquero titular en la Reserva de Boca que dirige Mariano Herrón.

El exRacing hasta había generado polémica en su presentación, realizada el 8 de agosto pasado: “Yo se lo demostré a todo el mundo cuando fui a pelear el descenso con Venezia en Italia. Ahora llegó este desafío en Boca. Boca es el club más grande de la Argentina. Y voy a demostrar que estoy a la altura del desafío. Le dije a Román (Riquelme) que tenía propuestas para jugar en Inglaterra pero hablando con mi familia decidimos que esta era una chance importante venir a atajar a Boca. Y fue una de las mejores decisiones que tomé”.

Sergio "Chiquito" Romero manutd.com

Lo de “Boca es el club más grande de la Argentina” cayó muy mal en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. A tal punto que el presidente Víctor Blanco le contestó: “No voy a llamar a Romero, el club y yo tenemos la consciencia tranquila, hicimos lo que teníamos que hacer. Por un tiempo largo tendrá las puertas cerradas del club. Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas, no hacían falta”, y había agregado: “Nos sorprendió lo de Romero a Boca, él estaba con dudas de quedarse en el país o irse a Europa, pensamos que se iba”.

Las próximas horas serán clave, en función de los estudios que le hagan, para determinar si Romero es operado o no y cuánto demandará su rehabilitación.