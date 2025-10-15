La despedida de Sergio Romero: el arquero rescindió con Boca y será nuevo jugador de Argentinos Juniors

Sergio “Chiquito” Romero se despidió de Boca y es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. En menos de 24 horas, el arquero misionero rescindió su contrato con el equipo xeneize -tenía hasta fin de año- y selló su incorporación al Bicho de La Paternal. Llegará al Diego Armando Maradona para reemplazar a Diego “Ruso” Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el último fin de semana, ante Defensa y Justicia.

Romero, quien todavía es el arquero con más vallas invictas en la selección argentina, pasó de héroe a villano durante su estadía en Boca. Alcanzó el pico de su rendimiento en la Copa Libertadores 2023, en la que fue el artífice de la llegada a la final, perdida en el Maracaná de Río de Janeiro con Fluminense. Y tuvo su peor momento cuando agredió a un plateísta que lo insultaba tras el superclásico en la Bombonera de septiembre de 2024.

Nunca pudo recuperarse de aquel incidente, que motivó incluso una suspensión por parte del club. A su llegada, a comienzos de este año, Fernando Gago lo relegó al banco de suplentes. Primero lo reemplazó Leandro Brey. Luego, Agustín Marchesín. Y Romero ya no tuvo minutos: su último partido con la camiseta xeneize fue hace casi un año: el 0-0 con Huracán en Parque Patricios del 23 de noviembre de 2024.

Sergio Romero en su último partido con la camiseta de Boca: en noviembre de 2024, contra Huracán en Parque Patricios LA NACION/Gonzalo M. Colini

“Un hasta luego”

“Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa”, dijo Romero al salir de Boca Predio, donde tantas veces se entrenó. “Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor. Yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento, que tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione y tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que le vaya bien”, agregó Romero en declaraciones a TyC Sports.

El arquero les dedicó un tramo de su despedida a los simpatizantes de Boca en su despedida: “El mensaje es de agradecimiento. Al día de hoy cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. Me hicieron sentir como si estuviese en mi casa, en cada partido han apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza por un plateísta prácticamente fue como una sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo”, relató Romero, nacido hace 38 años en Bernardo de Irigoyen (Misiones).

Romero ahondó en aquella situación vivida en la Bombonera tras el superclásico de septiembre de 2024: “El quiebre no fue con River, sino con un plateísta. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no. A mí lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar la situación. Creo que traté de dar siempre lo mejor por Boca. Y soy un agradecido por cómo me han tratado. Estaba muy feliz acá adentro, mi familia también, para mí no es un chau, es un hasta luego, algún día volveré”, anunció.

Luego, repasó su etapa con la camiseta xeneize (88 partidos; 87 como titular): “Al principio me fue bastante bien y después me costó, no he podido rendir como realmente se merece este arco. Pero yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero está acabado les he demostrado que no. Ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos, voy a demostrar que todavía sigo activo y al Bicho le va a ir bien”. Y dijo sobre Argentinos, su próximo paso como profesional: “Sabemos lo que es: el Semillero del Mundo. Tiene un equipo y plantel de excelentes jugadores y personas. Eso me llama la atención para ir. Eso es espectacular, ojalá le pueda dar una mano a ellos”, se entusiasmó.

El reglamento y las relaciones

En un principio, Argentinos Juniors pensó en Romero para que defienda su arco sólo en la Copa Argentina: jugará la semifinal con Belgrano de Córdoba el jueves 23. Habían hecho las cuentas y, por más que la lesión del Ruso Rodríguez es de gravedad -le demandará entre siete y ocho meses de recuperación-, el Clausura ya lleva disputado más del 70%, por lo que no había (en principio) posibilidad reglamentaria para que Romero se calzara los guantes en lo que queda del campeonato local.

Sin embargo, la noticia de la habilitación de Romero para ambas competencias sorprendió a todo el mundo. Si está en buena forma -física y futbolística- podría incluso debutar con la camiseta del Bicho el próximo viernes a las 21.15 en el Diego Armando Maradona y frente a Newell’s. La explicación oficial fue que el porcentaje ya disputado del torneo Clausura debería incluir a los playoffs. Entonces, sí, la cifra no supera el 70% y, por ende, Romero puede jugar.

La decisión de la AFA con Rodríguez es comparable a la de Marcos Rojo -otro jugador que se fue por la puerta de atrás de Boca- y Racing. En ambos casos hubo gestiones de los presidentes para lograr la rápida habilitación de sus nuevos futbolistas: Diego Milito por la Academia y Cristian Malaspina por el Bicho de La Paternal. Malaspina es un aliado incondicional de la llamada “Gestión Tapia”, suele mostrarse en público con el presidente de la AFA y hasta saludarlo en redes sociales para su cumpleaños. En los últimos días fue nombrado como integrante de la Comisión de Asesoría Comercial y de Marketing de la FIFA.