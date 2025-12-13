Alejandro Garnacho se perdió tres goles para Chelsea, pero deja señales positivas esperando el Mundial

La victoria de Chelsea sobre Everton por 2-0 en la Premier League llevó alivio a Stamford Bridge y alivió tensiones internas tras semanas turbulentas. Sin embargo, para Alejandro Garnacho, el partido fue otra prueba sin recompensa. El delantero argentino fue titular y mostró despliegue y compromiso, pero falló tres situaciones de gol muy claras. En plena adaptación al equipo dirigido por Enzo Maresca y con la ilusión intacta de llegar al Mundial del año próximo, su esfuerzo sigue chocando con la falta de resultados.

Con Enzo Fernández como eje del mediocampo y Garnacho recostado sobre la banda izquierda, Chelsea salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. El equipo de Londres se jugaba más que tres puntos: necesitaba recuperar la confianza de su público, herido tras una racha de cuatro partidos sin victorias entre Premier y Champions League. La presión se notaba pero el gol de Cole Palmer a los 21 minutos aportó algo de serenidad. Fue una jugada precisa, culminada de zurda tras un pase filtrado de Malo Gusto. El 10 volvía con todo tras una molestia que lo había marginado en el último encuentro y convirtió tras casi tres meses.

Poco antes del cierre de la primera parte llegó el segundo golpe. Una combinación rápida por la derecha terminó en un centro atrás y definición del propio Gusto, que selló el 2-0 con un remate ajustado. Entre ambos goles, Garnacho tuvo el primero de sus intentos. Controló en el área, luego de un pase atrás del argentino Carlos Alcaraz —entró en desde el banco en el primer tiempo—, y con el control enganchó para su perfil derecho, pero definió afuera.

La primera chance desperdiciada

La segunda mitad ofreció un desarrollo más controlado por parte de Chelsea. Everton se adelantó, sin muchas ideas, y dejó espacios para las transiciones. En ese contexto, Garnacho volvió a tener dos chances inmejorables. La primera fue tras una asistencia de su compatriota Enzo Fernández: hermoso centro al segundo palo que dejó solo al extremo, y él falló ante el arco. La segunda llegó a los 9 minutos: quedó mano a mano por la izquierda, pero volvió a definir afuera, tras el achique del arquero. La frustración se notó en su rostro.

El ex atacante de Manchester United fue el jugador que más remates intentó (cuatro), en los 65 minutos que protagonizó, de los cuales tres fueron en el área chica, pero ninguno al arco. Además, acumula una serie de ocho partidos sin convertir, y consiguió apenas dos goles desde su llegada Chelsea, a mitad de año. Ante esto, las críticas de los hinchas empiezan a hacerse sentir en el extremo de 21 años, especialmente en redes sociales.

Pese a los tantos errados, Maresca volvió a incluirlo entre los titulares y mantiene la apuesta por su evolución. El cuerpo técnico destacan su disciplina táctica y su disposición al esfuerzo, mientras esperan que el gol llegue como consecuencia del trabajo. “Si no somos capaces de ganar, ganar, ganar, eso no implica que no estemos listos para competir por títulos. Cuando no recibimos goles, no se trata solo de un jugador, se trata de todo el equipo. La presión de João Pedro, la presión de Garnacho”, expresó en conferencia de prensa el entrenador.

Enzo Fernández se abraza con el entrenador Maresca post victoria; Chelsea se recuperó y está cuarto en la Premier, al cabo de 16 jornadas. ADRIAN DENNIS� - AFP�

La actuación de Chelsea ante Everton, más allá del resultado, tuvo un valor simbólico que trascendió lo deportivo. El director técnico reconoció que el equipo venía de “las peores 48 horas” desde su arribo al club. El 1-1 frente a Arsenal de fines de noviembre dejó secuelas en el vínculo con el público. “Fue duro, muy duro”, admitió el italiano, al referirse a la desconfianza que percibió en Stamford Bridge por los malos resultados.

Con ese telón de fondo, el partido contra Everton se transformó en una prueba de carácter. Y Chelsea respondió. Sin embargo, la exigencia no da respiro. Los blues saben que el margen es escaso y que cada punto cuenta. Están cuartos, con 28 puntos en 16 fechas.

Para Garnacho, estos minutos como titular son más que una oportunidad: constituyen parte de su camino hacia una posible convocatoria a la selección argentina para el Mundial de 2026, que comenzará en junio. En un plantel que contará con nombres establecidos, los rendimientos individuales pesarán en la decisión de Lionel Scaloni.

Más allá de las estadísticas, lo de Garnacho ante Everton no dejó de tener un costado positivo, pese a las fallas de resolución. Mostró desmarque, velocidad y una mejora en el juego asociado. Aspectos que no siempre se reflejan en el resultado, pero que cuentan para un futbolista joven que pelea por un lugar en la elite.

La victoria de Chelsea sirvió para ordenar el vestuario y recuperar el rumbo, pero también dejó abierta la historia de Garnacho: un talento en proceso de consolidación, que necesita romper el cero para despegar definitivamente. Los goles no llegaron, pero las señales son positivas. Y el Mundial está ahí.