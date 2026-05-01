Premier League: el entrenador de Brighton sumó a un luchador de MMA para que ayude al equipo a defender las pelotas detenidas

Fabian Hürzeler, entrenador alemán de Brighton, equipo de la Premier League, confirmó este viernes que su cuerpo técnico contrató a un luchador de MMA para que ayude al plantel en las tareas defensivas, sobre todo en las luchas cuerpo a cuerpo de las pelotas paradas. “Lo trajimos porque hemos hablado mucho sobre las jugadas de pelota detenida, bloqueos y las nuevas tendencias en la Premier League”, dijo el entrenador de los Seagulls, donde jugó Alexis MacAllister, en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado contra Newcastle.

“Estamos intentando adaptarnos porque no quiero que este club siempre sea conocido por ser un club amable”, se justificó Hürzeler. Y agregó: “En ciertos momentos, hay que ser muy resistente en los duelos individuales. Existen diferentes maneras de usar el cuerpo y las habilidades para ganar duelos uno contra uno, especialmente en jugadas de pelota detenida, y un luchador de MMA siempre se enfrenta a este tipo de duelos”, amplió.

El Brighton marcha sexto en la Premier League inglesa y visita este sábado a Newcastle GLYN KIRK - AFP

Hürzeler dio más detalles: “Su trabajo consiste en encontrar la manera de vencer a su oponente, y nos encanta inspirarnos en otros deportes”. El entrenador describió la tarea de su nuevo colaborador a raíz de una consulta sobre los métodos alternativos de entrenamiento, que el mediocampista Jack Hinshelwood había contado hace unas semanas en una entrevista con BBC Radio. “Si los jugadores aún lo recuerdan, es evidente que lo tienen presente, lo cual es positivo. Demuestra que hemos obtenido ideas útiles para el equipo”, se ufanó el DT alemán, que pasó por St. Pauli, de Alemania, antes de llegar a Inglaterra a mediados de 2024.

“Como club, nunca nos hemos caracterizado por dominar las jugadas de pelota detenida ni por contratar jugadores solo para ellas, así que necesitamos innovar”, se justificó el entrenador de 33 años nacido en Houston (Estados Unidos), pero que también tiene nacionalidad germana.

“No queremos ser derrotados fácilmente cuando nos enfrentamos a equipos más altos. Quizás no seamos tan fuertes físicamente en relación a nuestra estatura, pero siempre hay maneras de defender y atacar en estos duelos uno contra uno. Por eso también estamos intentando utilizar diferentes técnicas de las MMA”, amplió Hürzeler, quien no quiso confirmar el nombre del nuevo integrante de su staff técnico.

No es la primera vez que el entrenador germano apunta a los deportes de contacto para valerse de ellos y mejorar sus entrenamientos. En julio, el boxeador británico de peso welter Harlem Eubank contó que había entrenado con Hürzeler y, como hincha fanático de Brighton, lo elogió: “He entrenado un par de veces con él y su familia; es un tipo genial y un entrenador increíble. Sabe pelear bien; el entrenamiento de boxeo es grandioso, tanto para pelear como para ganar estado físico”.

El boxeador inglés Harlem Eubank es fanático de Brighton e incluso ha entrenado con el entrenador del primer equipo, el alemán Fabian Hurzeler @harlemeubank

La Premier League se caracteriza por recurrir a métodos poco convencionales de entrenamiento. En 2024, el portal The Athletic contó que Mikel Arteta había contratado carteristas profesionales para robarles temporalmente los teléfonos y las carteras a sus jugadores durante la cena. El objetivo era que sirviera como ejercicio para recordarles que debían estar siempre alerta. Además, Arteta solía llevar a un labrador llamado Win al campo de entrenamiento del equipo.

El ejemplo Riestra

Antes de debutar en la Liga Profesional, y recién ascendido desde la Primera Nacional, en enero de 2024, Deportivo Riestra mostró un video que rápidamente se hizo viral: los entrenamientos de la pretemporada incluían momentos de boxeo. “Son complementos, este club siempre se destacó por tener algunas sesiones innovadoras más allá del boxeo, en su momento fue el spinning o bicicletas de aire”, dijo por entonces Matías Modolo, entrenador del primer equipo.

“Entre la impronta y la metodología que tiene uno y estructura que tiene el club, se trata de trabajar de una forma distinta o innovadora. Viene dando resultados, así que vale la pena continuarlo”, continuó Modolo en una entrevista con ESPN. Y justificó la práctica del boxeo: ”Teniendo muchos futbolistas que vienen de la B, C o D, al ir ascendiendo necesitan ir transformando su físico. También ese es el motivo, para engrosar el tren superior“.