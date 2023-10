escuchar

El impacto por la noticia del doping de Alejandro Gómez que se confirmó el viernes último y por el que recibió dos años de suspensión, fue muy grande. Por eso había mucha expectativa acerca de la reacción pública del futbolista argentino y este domingo realizó su primer posteo en redes sociales contando lo que sucedió y alentando a sus compañeros de Monza. El jugador publicó un comunicado en Instagram y contó que l a sustancia encontrada en su control fue Terbutalina, un componente en un jarabe para la tos que era de uno de sus hijos .

Este domingo en sus historias de Instagram, Papu Gómez subió una foto en la que se puede ver la TV con el partido de Monza, su equipo, que se enfrentó con Roma y perdió 1-0. En el posteo se ver también las piernas del jugador y un mensaje: “ Vamos chicos ” y tres emojis de aliento, un corazón y también etiquetó al club que consiguió el ascenso a la Primera División en 2022.

Además, realizó una publicación con un comunicado en el que confirma el doping y da algunos detalles de lo que sucedió en cinco puntos: “He cumplido estrictamente toda la normativa y me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida ”.

Y agregó: “ La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol ”.

Además, en el comunicado explica que el caso está en las manos de sus abogados por considerar que el expediente disciplinario “no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa”. En el cierre de sus comunicado Papu Gómez escribió: “Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional ”.

Al respecto, en la previa del encuentro frente a Roma, el entrenador Raffaele Palladino fue consultado en la conferencia de prensa sobre el tema y manifestó: “Es triste haber perdido al Papu, perdemos a un gran futbolista y a un gran hombre. Se integró muy bien y es una gran pena. Éramos conscientes de ello, pero el grupo reaccionó bien. Veremos qué pasa en las próximas semanas. En estos momentos el grupo siempre ha dado excelentes respuestas”.

Desde Monza precisaron que “ se constató la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del futbolista. Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo, en octubre de 2022, cuando el futbolista estaba inscripto en Sevilla ”.

Después de que se filtrara que el doping de Gómez cuando jugaba en Sevilla en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina, comenzó a circular la versión que podría perder su título de campeón del mundo con la selección, pero nadie confirmó tal cuestión. Gómez tendrá 37 años una vez cumplida la sanción y podría retirarse de la práctica profesional.

Papu tenía contrato con Sevilla hasta junio de 2024, pero luego de la racha de lesiones que lo acosó a partir de la conquista con la selección argentina en el Mundial, logró rescindir su vínculo y firmó en Monza en busca de recuperar su mejor versión y aseguró que rechazó ofertas de Arabia Saudita y Qatar.

Gómez afrontó 649 compromisos profesionales con 117 goles y 114 asistencias en todos los clubes en que jugó, mientras que en la selección argentina logró la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y Mundial 2022, con 17 encuentros y 3 goles.

