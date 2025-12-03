La chicana de Papu Gómez a los españoles sobre la elección de Nicolás Paz de jugar por la selección argentina

Lo invitaron a jugar en un terreno que se mueve como pocos y él respondió directo. Alejandro Papu Gómez aprovechó el contexto relajado de una charla con Radio Marca para chicanear a sus interlocutores españoles y les recordó que con la elección de Nicolás Paz para jugar por la selección argentina, ya son tres los jugadores que se les escapan para vestirse con la camiseta del campeón del mundo.

“Ya se les escaparon varios a ustedes. Si empezamos desde Messi hasta Garnacho y, bueno, ahora Nico Paz…”, les respondió con una sonrisa. Es que Papu Gómez reconoció que el jugador que brilla en la Serie A con la camiseta de Como es uno de los futbolistas que más disfruta de ver en un campo de juego: “Nico la está rompiendo, la está rompiendo. Se veía ya la calidad que tenía”.

Es más, Papu, explicó que la determinación de ir a Como resultó el escenario perfecto para que Paz pudiese desplegar todo su talento: “El hecho de estar en un equipo como el Como, que tal vez al inicio no pretendía mucho tampoco, en el que no tenía demasiada presión, le permitió jugar más libre de cabeza, se divierte. Además, son todos chicos jóvenes y creo que Nico lo está haciendo muy bien”.

Gómez, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, también explicó por qué Nico Paz no pudo encontrar espacio en Real Madrid: “Cuando Nico estaba en el Real tenía por delante jugadores de una trayectoria importante y un calibre muy notorio, entonces tal vez le costaba encontrar espacio. Lo importante a su edad es que juegue, que juegue todos los partidos. Yo creo que en cualquier momento va a poder dar el salto de calidad a un club más importante seguramente o volver al Real Madrid, pero va a estar más preparado ahora que cuando estaba en el Madrid, que era más joven y con menos espacio”.

Y cerró: “Ya tuvo su merecida convocatoria en la selección mayor y creo que lo veremos seguramente en los mejores clubes del mundo y muchos años jugando en la selección argentina”.

Su responsabilidad en el doping

Una sanción por doping que le costó dos años de suspensión, cuando era jugador de Sevilla, cambió completamente su carrera. Finalizado el castigo, acordó su incorporación a Pádova y tomó la determinación de contar cómo vivió todo aquel proceso traumático: “La responsabilidad es toda mía y no voy a caer en victimismo. El primer paso que di adelante fue ese: la responsabilidad es absolutamente mía y el error fue mío”, dijo en el programa La Tribu, de Radio Marca.

Además, dio detalles de por qué dio positivo en el control que le realizaron cuando jugaba en Sevilla: “Por tomar un jarabe para la tos de mi hijo de cinco años, una medida muy chiquitita, donde a un atleta élite no le puede generar ninguna ventaja... Comerse dos años, como me los comí yo, me parece muy excesivo”.

Papu Gómez habló también acerca de su doping positivo

Además, contó lo complejo que resultó para él poder soportar esos dos años sin competencia: “Me costaba mucho ver fútbol, me costaba mucho ver las noticias, porque sufrí bastante. Traté de alejarme lo más posible como para no odiarlo y mantener ese amor intacto en otro lado de mi alma. No es que busco la felicidad, busco la paz. Y creo que la estoy encontrando”.