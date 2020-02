Alejandro Sabella, homenajeado por Claudio Tapia y Alejandro Domínguez (Conmebol), en el predio de la AFA en Ezeiza Crédito: @AFA

Alejandro Sabella fue homenajeado en la AFA por Claudio Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Estuvo junto con otros reconocidos entrenadores (Alfio Basile, Miguel ángel Russo, Hugo Tocalli, Francisco Maturana) en el predio que la AFA tiene en Ezeiza en la presentación del libro "Estrategias de Selecciones Juveniles de Conmebol". "Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho. Estar acá me trae muchos recuerdos, es el hogar del fútbol argentino, es la meta de todos los chicos y chicas que patean una pelota", fue su primer mensaje tras recibir la mención Licencia Pro Honorífica Para Entrenadores de manos de Domínguez.

También estuvo Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. Sabella brindó unas palabras, se lo vio bien y habló sobre su futuro. ¿Se lo verá otra vez dirigiendo? ¿Por qué se fue en su momento de la Argentina pese a que había sido subcampeón del mundo en Brasil 2014? A los 65 años, el ex DT de Estudiantes dejó varios conceptos para analizar:

¿No volvió a dirigir tras irse de la selección porque no le llegó la oferta que esperaba, esa oferta tentadora? "No, no. ¿En ese momento? No, lo que tenía era muchas ganas de descansar un poco, porque había sido para mí una responsabilidad enorme dirigir a la selección, un gran peso sobre mis espaldas y necesitaba recuperarme", dijo en declaraciones a Radio La Red.

-¿Y ahora? ¿Si lo llaman de un club ahora?

-Ahora. No, no, no tengo pensado hoy volver a dirigir. En el corto plazo no me veo porque no creo que pueda darle el 100% a los jugadores, el famoso 100% que uno le pide a los jugadores en el día a día, sería algo demasiado exigente. Si bien estoy bien, debería esperar un tiempito más para volver a pensarlo y ver si volvería a dirigir.

También se refirió a la actual selección que dirige Lionel Scaloni, de cara a las Eliminatorias sudamericanas y la Copa América: "¿Si Lautaro Martínez, Messi y Agüero tienen que jugar juntos? Yo no puedo decir cómo tiene que jugar la selección. Tengo que ser respetuoso del DT que está y los ve, está en contacto con los jugadores. Él tiene más elementos para analizar situaciones con respecto a mí. La selección ha ido creciendo sí, vi cosas que me gustaron, demostraron cómo Scaloni le dio una vuelta al equipo para mejorarlo, tanto en la parte individual y colectiva el equipo creció. Obviamente que la Copa Anmérica es muy difícil y ahí se juega con otras presiones, pero hizo un buen recambio de jugadores y la selección mejoró mucho", comentó Sabella.

Miguel Angel Russo y Alejandro Sabella, en el acto organizado por la AFA en Ezeiza Crédito: @AFA

Se metió en el juego ante la comparación sobre la línea de 5 que Sabella supo utilizar en Estudiantes y también en la selección argentina, sobre todo para el debut ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2014, que fue muy criticada. Ahora, en el fútbol argentino, son varios los entrenadores que la usan: Marcelo Gallardo en River, Diego Monarriz en San Lorenzo, Gabriel Milito en Estudiantes; la usó Zubeldía en la altura de Ecuador, por la Copa Sudamericana. ¿Está de moda ahora la línea de 5?:

"Depende de las circunstancias, depende el momento de los jugadores, depende de los rivales. Marcelo (Gallardo) en River ya la había probado la línea de 5, después la dejó de lado y ahora la volvió a utilizar. El tema no es solo el dibujo táctico sino las características de los jugadores que la componen, el entendimiento que puedan tener entre ellos, si son complementarios o no. No es tan fácil a veces. Nosotros salimos campeones con Estudiantes y los dos delanteros nuestros eran la Gata Fernández y Enzo Pérez para dar un ejemplo... Después también entraba Rodrigo López, que fue muy útil, pero los que más jugaban eran la Gata y Enzo. Y fue el equipo, detrás de Vélez, que tenía un equipazo, el que más goles convirtió y el que menos recibió. En el fútbol no hay nada escrito ni seguro. Lo más importante es la calidad y la capacidad de los jugadores".

Estudiantes puso al Barcelona de Pep Guardiola contra las cuerdas en la final del Mundial de Clubes 2009, pero al final Lionel Messi y compañía terminaron marcando la diferencia y se impusieron 2-1 ante el Pincha. ¿Qué diferencias ve Sabella entre los europeos y los equipos sudamericanos? "Sí, hay diferencias de poderío económico que les permite a los europeos tener jugadores de una capacidad extraordinaria. La verdad la tienen los jugadores y cuando enfrentás a semejantes moustros del fútbol, se te complica competir de igual a igual. Siempre Sudamérica fue la cuna, aparecieron Pele, Maradona y Messi, son sudamericanos, pero cada vez se complica más", explicó.

Se emocionó Pachorra. Y también emocionó a los presentes con sus palabras: Sabella le dedicó su premio a Julio César Falcioni, presente en la sala: "Una vez me dieron el premio al mejor DT del año, estaba el señor Falcioni en la terna, y me acuerdo de él, porque cuando le dan el premio a una persona siempre habla de quienes están alrededor, pero nadie habla de sus adversarios, los que te ayudan a mejorar. Le agradecí en mis pensamientos".