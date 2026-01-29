Estudiantes vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se enfrentan por la segunda fecha en el estadio UNO
Gol de Estudiantes
Una jugada preparada tras la salida del tiro de esquina quedó para Benedetti. El lateral tiró un gran centro al segundo palo y apareció Núñez para empujarla y poner el 1 a 0.
La sacó al córner
Piovi probó desde muy lejos. La pelota parecía que iba muy débil al arco, pero llevaba destino de gol. Marchesín se estiró y la sacó de manera estupenda.
Ataca el Xeneize
Boca se anima un poco más y los sufre Estudiantes. Juega bien Zenón. trepa Blanco por izquierda y Zufiaurre lucha con los centrales del Pincha. Alarcón tuvo un remate, pero le pegó por arriba del travesaño.
No se arma
El partido no tiene protagonismo de ninguno de los dos. Ambos equipos muestran imprecisiones y se sigue presionando ante cada posesión de la pelota. Además, continúan las infracciones.
Partido cortado
Estudiantes presiona arriba, pero juega al límite. En los seis minutos de juego cometió tres infracciones. El juez del partido todavía no sacó amarilla.
Primer acercamiento
Tras una presión arriba, Boca llegó. El centro de Blanco desde la izquierda y fue al primer palo. Zufiaurre cabeceó, pero la pelota salió afuera.
¡Se juega!
Movió Estudiantes, que recibe a Boca en uno de los duelos de la segunda fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Pablo Echevarría y Gabriel Paletta está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con el pasillo por parte de los futbolistas de Boca (sin aplausos) y un gran recibimiento de la gente de Estudiantes, los equipos ya están en el campo de juego de UNO. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los visitantes, y Carrillo, en el local.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del estadio UNO tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial
Boca y Estudiantes se enfrentaron en 227 ocasiones oficiales. El Xeneize domina el registro con 117 victorias, mientras que los platenses ganaron en 54 oportunidades. Los 56 encuentros restantes finalizaron en igualdad.
La última vez que se midieron fue en el mismo escenario que lo harán este miércoles y fue triunfo de Boca por 2 a 1 el día 2 de noviembre del 2025 por el Torneo Clausura. Zeballos puso el 1 a 0; Cetré igualó para los locales y Marentiel, de penal, le dio la victoria al Xeneize en una de las últimas jugadas.
Noche de pasillo
Según el Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón” debe realizarse obligatoriamente en el primer encuentro en condición de local del club consagrado. De este modo, Boca deberá agasajar a Estudiantes tras su consagración en el Torneo Clausura 2025.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido.
Formaciones confirmadas
Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Estudiantes: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.
Por su parte, Eduardo Domínguez, DT del León, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez Cristian Medina y Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.
Janson, afuera por lesión
Antes del encuentro, Boca anunció la baja de Lucas Janson, a causa de una de una “lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo”, según el informe del departamento médico del club.
Ascacibar, en el estadio, pero del otro lado
Luego de que Boca compró su pase y lo presentó de manera oficial este martes, Santiago Ascacibar llegó a La Plata con la delegación del Xeneize. El volante no estará entre los suplentes, pero dijo presente para ver a sus nuevos compañeros.
¡PRESENTE EN UNO! Días después de dejar Estudiantes y pasar a Boca, El Ruso Ascacibar llegó a La Plata para el duelo entre el Pincha y el Xeneize por el #TorneoApertura. ¿Cómo lo recibirá el hincha? pic.twitter.com/6jrnCnDLaU— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
Cómo ver online Estudiantes vs. Boca
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Estudiantes vs. Boca
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que debutó con victoria ante Riestra en la Bombonera, visita a Estudiantes, que igualó 1 a 1 contra Independiente en su presentación. Además de lo futbolístico, el partido tiene el condimento extra por lo que significó el pase de Santiago Ascacibar a Boca. El partido, correspondiente al grupo A, se juega en el estadio UNO, de La Plata, comienza a las 22.15 y el árbitro será Pablo Echevarría.
