Estudiantes vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se enfrentan por la segunda fecha en el estadio UNO

Estudiantes le gana a Boca
Ignacio Amiconi

Gol de Estudiantes

Una jugada preparada tras la salida del tiro de esquina quedó para Benedetti. El lateral tiró un gran centro al segundo palo y apareció Núñez para empujarla y poner el 1 a 0.

La sacó al córner

Piovi probó desde muy lejos. La pelota parecía que iba muy débil al arco, pero llevaba destino de gol. Marchesín se estiró y la sacó de manera estupenda.

Ataca el Xeneize

Boca se anima un poco más y los sufre Estudiantes. Juega bien Zenón. trepa Blanco por izquierda y Zufiaurre lucha con los centrales del Pincha. Alarcón tuvo un remate, pero le pegó por arriba del travesaño.

No se arma

El partido no tiene protagonismo de ninguno de los dos. Ambos equipos muestran imprecisiones y se sigue presionando ante cada posesión de la pelota. Además, continúan las infracciones.

Partido cortado

Estudiantes presiona arriba, pero juega al límite. En los seis minutos de juego cometió tres infracciones. El juez del partido todavía no sacó amarilla.

Primer acercamiento

Tras una presión arriba, Boca llegó. El centro de Blanco desde la izquierda y fue al primer palo. Zufiaurre cabeceó, pero la pelota salió afuera.

¡Se juega!

Movió Estudiantes, que recibe a Boca en uno de los duelos de la segunda fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Pablo Echevarría y Gabriel Paletta está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con el pasillo por parte de los futbolistas de Boca (sin aplausos) y un gran recibimiento de la gente de Estudiantes, los equipos ya están en el campo de juego de UNO. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado de los visitantes, y Carrillo, en el local.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del estadio UNO tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

finalizó la entrada en calor; en breve los futbolistas saldrán a la cancha
Ignacio Amiconi

El historial

Boca y Estudiantes se enfrentaron en 227 ocasiones oficiales. El Xeneize domina el registro con 117 victorias, mientras que los platenses ganaron en 54 oportunidades. Los 56 encuentros restantes finalizaron en igualdad.

La última vez que se midieron fue en el mismo escenario que lo harán este miércoles y fue triunfo de Boca por 2 a 1 el día 2 de noviembre del 2025 por el Torneo Clausura. Zeballos puso el 1 a 0; Cetré igualó para los locales y Marentiel, de penal, le dio la victoria al Xeneize en una de las últimas jugadas.

Noche de pasillo

Según el Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón” debe realizarse obligatoriamente en el primer encuentro en condición de local del club consagrado. De este modo, Boca deberá agasajar a Estudiantes tras su consagración en el Torneo Clausura 2025.

La entrada en calor

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido.

Lautaro Blanco durante la entrada en calor de Boca
Ignacio Amiconi

Formaciones confirmadas

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Estudiantes: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

Por su parte, Eduardo Domínguez, DT del León, eligió al siguiente equipo para recibir a Boca: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez Cristian Medina y Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

Janson, afuera por lesión

Antes del encuentro, Boca anunció la baja de Lucas Janson, a causa de una de una “lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo”, según el informe del departamento médico del club.

Lucas Janson fue titular ante Riestra, pero no estará contra estudiantes
Manuel Cortina

Ascacibar, en el estadio, pero del otro lado

Luego de que Boca compró su pase y lo presentó de manera oficial este martes, Santiago Ascacibar llegó a La Plata con la delegación del Xeneize. El volante no estará entre los suplentes, pero dijo presente para ver a sus nuevos compañeros.

Cómo ver online Estudiantes vs. Boca

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Estudiantes vs. Boca

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, que debutó con victoria ante Riestra en la Bombonera, visita a Estudiantes, que igualó 1 a 1 contra Independiente en su presentación. Además de lo futbolístico, el partido tiene el condimento extra por lo que significó el pase de Santiago Ascacibar a Boca. El partido, correspondiente al grupo A, se juega en el estadio UNO, de La Plata, comienza a las 22.15 y el árbitro será Pablo Echevarría.

