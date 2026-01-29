Estudiantes vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Boca y Estudiantes se enfrentaron en 227 ocasiones oficiales. El Xeneize domina el registro con 117 victorias, mientras que los platenses ganaron en 54 oportunidades. Los 56 encuentros restantes finalizaron en igualdad.

La última vez que se midieron fue en el mismo escenario que lo harán este miércoles y fue triunfo de Boca por 2 a 1 el día 2 de noviembre del 2025 por el Torneo Clausura. Zeballos puso el 1 a 0; Cetré igualó para los locales y Marentiel, de penal, le dio la victoria al Xeneize en una de las últimas jugadas.