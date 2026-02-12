En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este jueves, desde las 21.15 (horario argentino), River y Argentinos Juniors se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Diego Armando Maradona y se puede ver en vivo por televisión a través de TNS Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Bicho suma apenas cinco puntos y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Viene de perder 2 a 1 con Racing como visitante por los goles de Tomás Conechny y Santiago Solari (Erik Godoy anotó el único tanto del equipo dirigido por Nicolás Diez).

Argentinos Juniors buscará recuperarse de la derrota ante Racing para derrotar a River en su propia casa Copa Argentina

El Millonario, por su parte, está cuarto en la clasificación general con siete unidades (dos victorias, una igualdad y una caída). En la última jornada sufrió una de las peores derrotas del último tiempo: fue goleado 4 a 1 por Tigre en el estadio Monumental con dos goles de Ignacio Russo, uno de José David Romero y otro de Tiago Serrago (Lautaro Rivero descontó para el local).

Argentinos Juniors vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.15 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.39 contra los 3.36 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Aunque las apuestas no lo pongan como favorito, River buscará hacerse fuerte en La Paternal MARTIN COSSARINI

Posibles formaciones