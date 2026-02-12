LA NACION

La agenda de la TV del viernes: el torneo Apertura, ensayos de la F1, ligas de Europa y el Argentina Open

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 13 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 20 Independiente vs. Lanús. ESPN Premium
  • 22:15 Unión vs. San Lorenzo. TNT Sports
  • 22.15 Defensa y Justicia vs. Vélez. ESPN Premium
Ligue 1

  • 15 Rennes vs. PSG. ESPN 2
  • 17 Mónaco vs. Nantes. Ligue 1. Disney+

Eredivisie

  • 16 Volendam vs. PSV. Disney+

Bundesliga

  • 16:30 Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Disney+

FA Cup

  • 16:30 Hull City vs. Chelsea, por la cuarta ronda. ESPN
Serie A

  • 16:30 Pisa vs. Milan. Disney+

Liga de España

  • 17 Elche vs. Osasuna. Liga de España. ESPN 2

Sub 20 femenino

  • 18 Brasil vs. Argentina. Dsports+ (1613)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 12 Pruebas de Pretemporada, día 3, con la participación de Franco Colapinto. Fox Sports y Disney+
HOCKEY

Pro League

  • 5:30 Las Leonas vs. Irlanda. ESPN 2
  • 11 Los Leones vs. Bélgica. ESPN 3

TENIS

Argentina Open

  • 13 Los cuartos de final, con Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo vs. Vit Kopriva. TyC Sports
  • 18.30 Camilo Ugo Carabelli o Mariano Navone vs. Sebastián Báez y Pedro Martínez vs. Luciano Darderi. TyC Sports
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.15 Panathinaikos vs. Fenerbahce. DSports (1614)

La NBA

  • 21 Celebrity Game All Stars. ESPN 2 y HBO Max

VÓLEIBOL

Tour de la Liga Aclav

  • 15 Vélez vs. Waiwen. Fox Sports 2
  • 18 Tucumán de Gimnasia vs. Boca. Fox Sports 2
  • 21 Defensores de Banfield vs. San Lorenzo. Fox Sports

GOLF

PGA Tour

  • 17 Pebble Beach, la segunda ronda. ESPN 3
