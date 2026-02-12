La agenda de la TV del viernes: el torneo Apertura, ensayos de la F1, ligas de Europa y el Argentina Open
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 13 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 20 Independiente vs. Lanús. ESPN Premium
- 22:15 Unión vs. San Lorenzo. TNT Sports
- 22.15 Defensa y Justicia vs. Vélez. ESPN Premium
Ligue 1
- 15 Rennes vs. PSG. ESPN 2
- 17 Mónaco vs. Nantes. Ligue 1. Disney+
Eredivisie
- 16 Volendam vs. PSV. Disney+
Bundesliga
- 16:30 Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Disney+
FA Cup
- 16:30 Hull City vs. Chelsea, por la cuarta ronda. ESPN
Serie A
- 16:30 Pisa vs. Milan. Disney+
Liga de España
- 17 Elche vs. Osasuna. Liga de España. ESPN 2
Sub 20 femenino
- 18 Brasil vs. Argentina. Dsports+ (1613)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 12 Pruebas de Pretemporada, día 3, con la participación de Franco Colapinto. Fox Sports y Disney+
HOCKEY
Pro League
- 5:30 Las Leonas vs. Irlanda. ESPN 2
- 11 Los Leones vs. Bélgica. ESPN 3
TENIS
Argentina Open
- 13 Los cuartos de final, con Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo vs. Vit Kopriva. TyC Sports
- 18.30 Camilo Ugo Carabelli o Mariano Navone vs. Sebastián Báez y Pedro Martínez vs. Luciano Darderi. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.15 Panathinaikos vs. Fenerbahce. DSports (1614)
La NBA
- 21 Celebrity Game All Stars. ESPN 2 y HBO Max
VÓLEIBOL
Tour de la Liga Aclav
- 15 Vélez vs. Waiwen. Fox Sports 2
- 18 Tucumán de Gimnasia vs. Boca. Fox Sports 2
- 21 Defensores de Banfield vs. San Lorenzo. Fox Sports
GOLF
PGA Tour
- 17 Pebble Beach, la segunda ronda. ESPN 3
