Es argentino y decidió sortear cuatro departamentos si la Selección gana el Mundial 2026

Desde el Mundial pasado, en la Argentina se vive un clima de festejo. Tras 36 años de espera, la selección argentina volvió a consagrarse campeona del torneo más importante del fútbol. Ahora, con la tercera estrella en la camiseta, el equipo se ilusiona con una nueva oportunidad en el 2026.

En este contexto, el sector inmobiliario no quiere quedarse afuera de la potencial celebración y apuesta al cien por ciento por el seleccionado nacional. Es el caso de una desarrolladora que sorteará cuatro departamentos, en honor a la eventual cuarta estrella, si la Argentina vuelve a consagrarse campeona del mundo.

No es la primera vez que la firma impulsa este tipo de iniciativas. La propuesta ya se había realizado durante el Mundial de 2022 y la Copa América. Sin embargo, este año la apuesta se cuatriplicó: ya no se trata de una sola unidad, como en el mundial pasado, ahora se sortean cuatro.

“Antes de Qatar propusimos esta idea loca y ganó la Argentina. Somos caballeros, y nos ilusionamos: ¿mirá si ganó por el sorteo?”, comenta Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, la desarrolladora que llevará a cabo la iniciativa.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

No hay letra chica. La única condición para ingresar al sorteo es comprar una propiedad de la desarrolladora. Los monomabientes de 28 m² arrancan en los US$ 60.000; los departamentos de dos ambientes de 43 m² desde US$87.200 y los tres ambientes de 80 m² en US$125.700. Tapiola aclara que con un anticipo de US$10.000 y cuotas mensuales que ocsilan entre los $500.000 y los $600.000 ya se accede al sorteo.

Un render de un monoambiente de 28 metros cuadrados Spazios Desarrolladora

El plazo para participar comenzó el 2 de febrero, y el sorteo se realizará algunos días después de finalizado el Mundial, siempre y cuando la Argentina se consagre campeona.

Habrá cuatro ganadores, uno por cada departamento. “Cada ganador obtendrá un crédito de US$60.000 que, en general, alcanza para un monoambiente grande o como parte de pago para una unidad más grande”, detalla. Ese crédito podrá aplicarse en cualquiera de los 18 proyectos que la desarrolladora tiene en pozo o en construcción en barrios que van desde Núñez, Devoto, Caballito, Villa Real, Villa Urquiza hasta Tres de Febrero e Ituzaingó en la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los proyectos de la desarrolladora donde se puede elegir departamento Spazios Desarrolladora

¿Quién ganó el departamento en el Mundial 2022?

Para Silvestre David, el 2022 fue un año fuera de lo común. Compró una vivienda, la Argentina salió campeona del mundo y él ganó un departamento sorteado por la desarrolladora. Con 44 años, fue uno de los 36 inscriptos, y quien se llevó el gran premio.

Se ganó un departamento en un sorteo que se hizo por el Mundial 2022

En lugar de cancelar las cuotas del departamento que ya estaba pagando, decidió adquirir una nueva unidad, y continuar financiando la que ya tenía. Su objetivo fue destinar una propiedad a la inversión y la otra a vivienda.