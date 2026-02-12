Cuál es la lesión que sufrió Lionel Messi: así llega a la Finalíssima vs. España

“Decidimos suspender el partido”. Con esas palabras y a través de un video publicado en redes sociales donde se lo ve sentado en una escalera, Lionel Messi anunció la reprogramación del último amistoso del Inter de Miami antes del inicio de la MLS. La decisión se tomó en conjunto con los directivos del club, motivada por una lesión muscular del número 10.

LN+: la lesion de Lionel Messi

“Quería mandarle este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la que iba a ir al partido como al entrenamiento. En el último amistoso en Ecuador terminé con una molestia (muscular), por eso salí antes del final“, dice Messi en el video.

Si bien el capitán argentino no ahonda sobre la gravedad de su malestar, su tono distendido invita a imaginarse un pronto regreso a las canchas.

Al final de la grabación, Messi se despide con un deseo: “Espero que nos podamos ver para visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas. Espero que podamos hacer el partido más adelante. Les mando un abrazo grande”.

Lionel Messi explica la lesión que lo obliga a postergar un amistoso de Inter Miami

En consonancia, los organizadores del encuentro fijaron la nueva fecha, y el Inter de Miami enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador el 26 de febrero, cinco días después de que Inter Miami debute ante Los Ángeles Fútbol Club en el comienzo de la temporada regular de la MLS.

¿Llega a la Finalissima contra España?

En la previa del Mundial 2026, la Argentina tiene un encuentro clave: la Finalissima vs. España, a disputarse el próximo 27 de marzo. Y si bien la reciente lesión de Lionel Messi encendió las alertas, su participación no correría riesgos.

Quien sí sufrirá una baja importante será “La Roja”, ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu, delantero del Porto, y uno de los jugadores más referenciados del DT español Luis de la Fuente.

El 9 de España se lesionó y no llegará a la Finalissima contra la Argentina ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El club portugués informó que el futbolista sufrió un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior, lo que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas y lo marginará de lo que resta de la temporada.