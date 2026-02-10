Estudiantes mostró caras nuevas, pero le ganó a Riestra con gol de un viejo conocido: Guido Carrillo

Estudiantes es el último campeón del fútbol argentino, pero no por eso le escapa a la renovación. Sin Santiago Ascacibar ni Edwin Cetré, el primero ya con dos partidos con la camiseta de Boca y el segundo próximo a seguirle los pasos, el Pincha quiere mantenerse competitivo y, al mismo tiempo, apuesta al futuro. Se presentó como titular Tomás Palacios, defensor central zurdo de 22 años y 1m96, surgido de Talleres de Córdoba y que jugó un puñado de partidos en Independiente Rivadavia antes de irse al Inter de Italia, pero después apareció con caras conocidas: José Sosa (40) como capitán en el doble 5 con Ezequiel Piovi; un bloque ofensivo con Fabricio Pérez, Cristian Medina (que se quedó luego de su frustrada venta a Botafogo) y Tobio Burgos; y Guido Carrillo como centrodelantero. A la hora del recambio sí aparecieron más rostros nuevos como los de Brian Aguirre y Adolfo Gaich. Pero el gol de la victoria 1-0 ante Deportivo Riestra lo anotó un viejo conocido: Guido Carrillo, que a los 34 años sigue demostrando su jerarquía y desequilibrio.

El Pincha está en una etapa de transición lógica, pero la desarrolla con mayor tranquilidad luego de asegurarse la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador.

Riestra aplicó el sistema de siempre, el 5-3-2, y buscó como recurso el rigor físico, como la entrada de Sansotre sobre Medina una vez que el volante ya había soltado el balón. El exBoca, que todavía no tiene goles en el Pincha, fue protagonista del primer remate al arco del partido, a los 9 minutos, luego de una aceleración de Fabricio Pérez por la derecha. La segunda llegada también fue para el local, con un cabezazo de Carrillo luego de un centro de Benedetti que controló el arquero Arce. El 9 siempre está.

El VAR llamó a Tello y el árbitro consideró que hubo foul en ataque de Tobio Burgos... ¿Bien sancionado o era PENAL para Estudiantes? ¿Qué te pareció?



Los titulares de Riestra fueron Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Rodrigo Gallo; Jonathan Goitía, Pablo Monje y Antony Alonso; Nicolás Benegas y Jonathan Herrera. Y dentro de la estrategia, aplicó otro sello característico: los lanzamientos largos y frontales para el escalonamiento del doble 9. También los laterales-centro y las transiciones rápidas luego de cada pelota parada en contra. No siempre le salió bien, pero el local sabía que debía estar atento a neutralizar esos intentos.

La primera tarjeta amarilla de la tarde fue a los 16, por una fortísima entrada de González Pirez sobre Jonathan Herrera en el círculo central. Después Barbieri tuvo un cruce con Medina, Sansotre con González Pirez y el final del primer tiempo terminó picante, con un par de enfrentamientos dialécticos.

El cabezazo de Carrillo se transformará en el 1-0 de Estudiantes ante Riestra; Sansotre y Alonso no lo pueden evitar Fotobaires / Ignacio Amiconi

La polémica llegó a los 40 minutos y fue curioso porque se revisaron tres acciones diferentes en la misma jugada: una mano de Goitía tras un envío desde la derecha, una falta en ataque de Tobio Burgos o penal de Ramírez sobre Tobio Burgos y otro posible penal de Goitía a Carrillo en la continuidad de la jugada: el VAR llamó a Facundo Tello para que revise lo sucedido en el monitor y tras evaluarla terminó sancionando la infracción en ataque de Tobio Burgos sobre Ramírez. Fue una buena resolución del juez, aunque los hinchas locales reaccionaron insultando a Claudio Tapia, presidente de la AFA. En todo el revuelo fue amonestado Bracamonte, suplente de Riestra, por protestar.

El debut de Brian Aguirre

En el entretiempo, Eduardo Domínguez dispuso dos modificaciones: el ingreso de Brian Aguirre (exBoca que fue parte de la negociación por Ascacibar) y Tiago Palacios por Pérez y Burgos, respectivamente. Modificó los extremos en búsqueda de mayor explosión por las bandas porque el Pincha no había generado tanto peligro desde los duelos individuales y las jugadas colectivas. Aguirre se ubicó en la izquierda y a los tres minutos aportó desequilibrio con unas gambetas sobre el lateral Ramírez, que debió ser amonestado. De esa infracción José Sosa exigió con una buena pegada de tiro libre a Arce y Piovi no tuvo mucha puntería en el rebote, ya que su remate se fue por encima del travesaño.

Brian Aguirre debutó con una asistencia con la camiseta de Estudiantes Prensa Estudiantes

Domínguez duplicó las variantes: el lateral Eros Mancuso por Meza y Adolfo Gaich por el capitán Sosa, una apuesta al doble 9 para no quedarse en cero. En medio del recambio, Muslera salvó un mano a mano ante Obredor, tras un pelotazo largo a espalda de los centrales. Un recuerdo que Estudiantes no se podía confiar. Pero Gaich tuvo la primera situación de riesgo a los 25, tras una pared entre Mancuso y Palacios; y el centro del exBoca que fue cabeceado por Gaich por arriba del travesaño.

