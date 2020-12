Alejandro Sabella: el último adiós para el músico, el científico y el profesor

Crédito: Manuel Cortina

Máximo Randrup Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 07:38

LA PLATA.- La casa de Alejandro Sabella se transformó en santuario y Calle 1, la avenida del estadio de Estudiantes, se convirtió en el lugar perfecto para que los hinchas del Pincha lo despidieran como él se merecía: con la mezcla justa entre pasión y respeto. "Te amo, Pachorra", gritó una mujer de unos treinta años, que vestía la camiseta tradicional modelo 1995; enseguida se quebró y fue incapaz de contener el llano. Un rato más tarde un simpatizante de Gimnasia, con la del Lobo puesta, se acercó tímidamente a la multitud y se saludó cálidamente con varios fanáticos albirrojos.

Parece mentira. Lo que no alcanza la sociedad (vivir el fútbol con intensidad, aunque sin enemistades), lo consiguió un hombre bueno que ya no está. Se fue, pero sus enseñanzas perduran. Un legado tan gigante como difícil de imitar.

Sin embargo, fue mucho más que una gran persona. Sabella no fue músico, pero tocó en una orquesta; ¿o no se acuerdan la sinfónica que integró junto con Ponce y Trobbiani? Sabella no fue científico, pero descubrió la fórmula para neutralizar al mejor Barcelona. Sabella no fue docente, pero todos lo llamaban profesor.

Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Pachorra hizo lo que pocos logran: combinar grandeza con modestia. A medida que su figura personal crecía, su sencillez se potenciaba. Por eso no sorprendió la despedida que le brindaron en la ciudad de La Plata. El epicentro del homenaje tuvo lugar en la cancha de Estudiantes, por donde pasó el cortejo fúnebre. Ahí lo esperaron los hinchas del Pincha. Para agradecerle. Para llorarlo. O, como esa mujer, para decirle "te amo". Así, en presente; un presente que jamás será pasado. El club lo ama y ese sentimiento hace rato que se ganó la eternidad.

"Alejandro quería estar a la altura de nuestra historia y en realidad nos agigantó. Lo hizo como futbolista y después como entrenador, y siempre con la humildad como bandera", le dijo Federico a la nacion, a metros del estadio. "Cuando jugaba la rompía, como técnico fue un maestro y como persona era mejor que en los otros dos roles", aseguró Belén. A Sabella le hubiese gustado escucharlos. Dos testimonios breves, sentidos y -como Sabella- alejados de toda polémica. Dos hinchas anónimos, pero muy representativos.

El agradecimiento de la gente de Estudiantes es comprensible: Pachorra, en el Pincha, fue dos veces campeón como jugador (Metropolitano 1982 y Nacional 1983) y dos veces como entrenador (Copa Libertadores de América 2009 y Torneo Apertura 2010).

Fuente: Archivo - Crédito: AFA

Más allá de la idolatría de los simpatizantes albirrojos, el reconocimiento es casi unánime. Los colegas lo elogiaban, los rivales lo respetaban, sus dirigidos lo adoraban. Bucear en declaraciones de los futbolistas que lo disfrutaron es un ejercicio sano, que vale la pena; sobre todo en estos días tan tristes para La Plata. En cuestión de días se fueron los dos técnicos más revolucionarios de las últimas dos décadas. Unos se quedaron sin Diego Maradona, otros se quedaron sin Sabella. Quizás (¡ojalá!) la tristeza compartida los acerque un poco. O bastante, ¿por qué no?

"Si agarro lo mejor de todos los entrenadores que tuve, se forma Sabella. Alejandro tiene todo: es un director técnico brillante y un ser humano excepcional. Cada vez que te habla te deja algo y tácticamente es una fiera. Fue el mejor DT que tuve porque es el conjunto de todo lo que se hace bien. Es sabiduría, profesionalismo, humildad, docencia y bondad", expresó Rodrigo Braña, a fines de 2018.

"Es muy bueno leyendo los partidos, pero sobre todo destaco su valor humano porque eso te lleva a querer brindarte el doble", señaló Mariano Andújar, a principios de este año.

"A lo largo de mi carrera tuve grandes formadores y un maestro que fue Sabella. Es un entrenador que al jugador le llega por su conocimiento futbolístico y también por su costado humano. Muchos entrenadores se preocupan por la idea y dejan de lado si el futbolista la entendió. Alejandro se preocupa por las personas y entonces sus dirigidos se brindan al máximo. Para mí, es como un padre", afirmó Leandro Desábato, unos meses atrás.

Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

"Gracias por enseñarme a amar a nuestro querido club. Descansá en paz, Profesor. Te recordaremos por siempre. Gracias por cada momento compartido, por ser un padre para muchos de nosotros y por ser un ser excepcional. Te amo para siempre", se sinceró Gastón Fernández, en su cuenta de Instagram, cuando se enteró de su fallecimiento.

En el último tiempo, ya sin energías para dirigir, se convirtió en un técnico de los técnicos. Lo consultaron Leandro Benítez, Gabriel Milito y también Desábato, el entrenador actual. Sabella siempre se mostró predispuesto. Listo para ayudar y sin pedir nada a cambio. Fiel a su estilo.

"Para el mundo del fútbol, para los que lo amamos a pesar de tantas pelotas manchadas por los refutadores del sentido común y los fabricantes de matufias, Alejandro Sabella es una buena noticia", escribió el recientemente fallecido Osvaldo Wehbe, en el prólogo del libro 'Sabella', de Román Iucht.

Pero Pachorra fue mucho más que un buen tipo. "Alejandro Sabella fue el gran cerebro del plan [.] Lo estudió durante meses como si fuese el examen de un posgrado", explica Nicolás Sotomayor, en su flamante libro Estudiantes-Barcelona, cuando se enfrentó al mejor de la historia. Y el periodista platense tiene razón: Sabella, con una estrategia inteligente, redujo a un equipo brillante a su menor expresión. Lo puso nervioso. Transformó en pares a dos estructuras totalmente dispares. El Pincha casi logra lo imposible. El "casi" duele, pero también genera orgullo.

Después, como si faltara algo para enaltecer su imagen, llegó el Mundial de Brasil 2014. Otra historia maravillosa, que merece ser subrayada. Valorada.

El último adiós, en La Plata, fue como Sabella se merecía: con pasión y respeto. Ahora sí: se marchó Don Alejandro, un buen hombre que jugó a ser músico, científico y profesor. Y todo lo hizo bien.

Conforme a los criterios de Más información