Alejandro Sabella. Momentos inolvidables de Brasil 2014: la broma de Lavezzi, la casi-caída y las lágrimas

Alejandro Sabella vivió en el Mundial de Brasil 2014 uno de los momentos más intensos de su vida y, probablemente, fue la mejor expresión de liderazgo de su trayectoria como entrenador. Más allá del subcampeonato en aquella Copa del Mundo, quedaron en el recuerdo un par de situaciones graciosas, que hoy se reviven con una mueca por la muerte del DT, ocurrida este martes.

La broma de Lavezzi en el partido ante Nigeria

"Vi un chorro de agua que me pasó por delante. Lo primero que le dije a Pocho fue 'te felicito porque ya estás jugando como volante', que era lo que quería. Eso fue producto de la empatía que se había generado con el grupo. Yo lo sentí como una muestra de cariño. No le di importancia porque estaba convencido de la relación que tenía con los jugadores", reveló Alejandro Sabella tiempo después.

La "casi-caída" ante Bélgica

En la previa de la semifinal ante Holanda, Sabella dio una conferencia de prensa en la que lo deportivo dominó la escena. Sin embargo, una pregunta lo sacó de su discurso, aunque mantuvo su estilo. Para generar una risa generalizada en el auditorio, incluso del entrenador, un periodista lo consultó sobre sus sensaciones sobre la "casi-caída" que fue furor en las redes sociales, con memes para todos los gustos. Sonrisa, aire y la respuesta: "No siento nada en especial. Me recuerda a lo que pasó, nada especial".

Un discurso a pura emoción

Pachorra dejó la selección argentina en busca de tranquilidad, un estado que parecía no haber encontrado meses después. La vorágine de la responsabilidad del cargo, de algún modo, complicó su estado de salud, deteriorada aún más años más tarde.

Es que el dolor que le produjo no haber ganado el Mundial de Brasil 2014 dijo presente en octubre de ese año. Fue en un discurso que realizó al recibir una nueva distinción en el Congreso de la Nación, Sabella se emocionó hasta las lágrimas al recordar la final: "Me duele en el alma no haber podido traer la Copa".