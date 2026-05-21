Alemania anunció su plantel para el Mundial: Manuel Neuer, que se había retirado, es la sorpresa

Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania, confirmó la lista de 26 jugadores que conformarán el plantel para el próximo Mundial. El joven DT germano, de 38 años, dio una sorpresa al seleccionar a Manuel Neuer, pese a que el arquero de Bayern Múnich, de 40 años, dejó de actuar en la selección en 2024 y, recientemente, había prometido que no regresaría al equipo.

Tras ganar su última Copa del Mundo en Brasil 2014, Alemania fue eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. El seleccionado germano debutará en la próxima Copa del Mundo contra Curazao, en el NRG Stadium de Houston, el 14 de junio. Luego, el 20 de junio en el BMO Field de Toronto, se medirá con Costa de Marfil. Y cerrará su participación en el Grupo E ante Ecuador, en el estadio East Rutherford de Nueva Jersey, el 25 de junio.

El arquero Manuel Neuer regresa a la selección de Alemania picture alliance - picture alliance

La designación de Nagelsmann tiene, entre otros jugadores, a Kai Havertz (Arsenal), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Florian Wirtz (Liverpool) y Joshua Kimmich (Bayern Múnich). Pero la gran sorpresa es la presencia de Neuer, que se había retirado de la selección después de la Eurocopa 2024 y, durante el último año, negó estar considerando retractarse de esa decisión para este Mundial. Incluso en abril pasado, se mostró inflexible, sentenciando que su retiro era definitivo y que le deseaba lo mejor al equipo y al arquero titular, Oliver Baumann, del club alemán Hoffenheim.

Para Neuer será su quinta Copa del Mundo. Su último partido con el equipo germano fue hace casi 700 días, en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en la derrota 2-1 ante España, que luego sería la selección campeona. Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen como arquero, pero el jugador de Barcelona encadenó las lesiones (rotura del tendón rotuliano a finales de septiembre de 2024, con siete meses de baja; operación de espalda a finales de julio de 2025 y tres meses de ausencia).

Los convocados de Alemania

Desplazado a la suplencia en Barcelona, Ter Stegen se incorporó en enero pasado a Girona para ganar minutos de juego, pero volvió a lesionarse en los isquiotibiales a principios de febrero y no regresó desde entonces. Entonces, sin Ter Stegen, Baumann se había impuesto como el nuevo número 1 en el arco de Alemania. Neuer, que renovó por una temporada con Bayern Múnich hasta 2027, estuvo lesionado, pero recuperó su mejor nivel en los cuartos de final y en las semifinales de la Liga de Campeones, contra Real Madrid y PSG.

El fin de semana pasado, Neuer fue sustituido en la segunda parte del partido contra Colonia, en la última jornada de la Bundesliga, tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda, lo que hizo planear la duda sobre su regreso a la cuatro veces campeona mundial, disipada por Nagelsmann este jueves.

El histórico Oliver Kahn dijo que el regreso de Neuer es un error del DT de Alemania AFP

La decisión de Nagelsmann ya se veía venir y no estaba pasando inadvertida. Es más, el exarquero de Bayern Múnich y de la selección alemana, Oliver Kahn, había señalado -en el programa local Sport1- que un retorno de Neuer afectaría a todo el equipo y pondría en duda la credibilidad del DT. “Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurado”, sentenció Kahn, un histórico de Alemania, antes de que se produjera la noticia.