El DT de una selección debutante en el Mundial renunció un mes antes: “No debe instalarse un clima negativo”

En este 2026, Curazao se convertirá en el país más chico de la historia en participar de un Mundial con apenas 444 kilómetros cuadrados y 156.000 habitantes. Lo llamativo es que, en medio de lo que debería ser un momento festivo y de ansiedad a un mes del comienzo de la Copa del Mundo, la selección atraviesa épocas de turbulencia: renunció el DT Fred Rutten, quien asumió el cargo a finales de febrero en reemplazo de Dick Advocaat, quien ahora regresaría al cargo.

Rutten, exentrenador de PSV y Schalke 04, apenas dirigió al seleccionado caribeño en dos amistosos, en los que cosechó derrotas ante China por 2 a 0 y frente a Australia por 5 a 1. Su renuncia fue anunciada en un comunicado oficial de la Federación de Fútbol de Curazao. “Rutten optó por dimitir con el fin de preservar la estabilidad y mantener relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico”, afirmaron. “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales. Por eso marcharse es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curazao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos”, explicó el DT.

Curazao se clasificó al Mundial por primera vez, cambió de DT y el plantel exige la vuelta de Dick Advocaat

Lo llamativo es que el plantel solicitó de forma explícita el regreso de Advocaat. El neerlandés, de 78 años, dirigió al equipo durante dos años y 18 partidos, periodo en el cual logró la histórica clasificación mundialista tras superar a Jamaica en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Él mismo renunció el 23 de febrero de este año para acompañar a su hija, quien atravesaba serios problemas de salud en Países Bajos.

En aquel entonces, el técnico expresó su pesar por tener que dar un paso al costado: “Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Soy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros”, dijo.

Dick Advocaat, el DT que llevó a la selección de Curazao a su primer Mundial y que puede volver al cargo Agencia AFP

La prensa deportiva local asegura que la mejoría en el cuadro de salud de su hija facilita su posible retorno al banco de suplentes. Mientras tanto, la Federación convocó a una conferencia de prensa para este martes con el objetivo de definir el futuro inmediato del plantel. Curazao integra el Grupo E del Mundial y se prepara para un debut de máxima exigencia ante Alemania el 14 de junio. Después se enfrentará a Ecuador el 20 de junio y cerrará su participación en la primera etapa contra Costa de Marfil el 25 de junio.

De concretarse su regreso, Advocaat afrontará su tercer Mundial. En Estados Unidos 1994 llevó a la selección de Holanda a los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Brasil por 3 a 2; mientras que en Alemania 2006 lideró a Corea del Sur y quedó eliminado en la etapa de grupos. Curazao se suma así a la lista de selecciones que cambiaron de DT luego del sorteo de diciembre junto a Ghana (Carlos Queiroz por Otto Addo), Marruecos (Mohamed Ouahbi por Walid Regragui) y Arabia Saudita (Georgios Donis por Hervé Renard).