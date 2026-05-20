Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 5

Este martes, Boca y Cruzeiro empataron 1 a 1 en la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, zona en la que Universidad Católica recibirá a Barcelona el jueves a las 21.30 (horario argentino). Así, el xeneize se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos, misma cantidad que el conjunto chileno, a quien supera por el desempate olímpico. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En el encuentro disputado en la Bombonera, argentinos y brasileños empataron 1 a 1 por los goles de Miguel Merentiel y Fágner. En el visitante fue expulsado Gerson por una fuerte infracción contra Leandro Paredes. El uruguayo Merentiel había anotado el 2 a 1 a pocos minutos del final para el delirio de la hinchada local, pero el árbitro anuló el gol a instancias del VAR.

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final

El panorama de Boca en la Copa Libertadores 2026 cambiará según los distintos resultados que puedan darse en el partido entre Universidad Católica y Barcelona y, lógicamente, en el desenlace de la última jornada.

Si le gana a Universidad Católica se clasifica (primero o segundo, depende de otros resultados).

Si empata nuevmente depende de los demás resultados. Podría darse el caso que Barcelona llegue a 9 puntos y gane el grupo, y los otros 3 terminen con 8. Allí prevalecerá quien tenga más goles a favor en los partidos entre sí. Si Cruzeiro y Universidad Católica le ganan a Barcelona, Boca se queda sin Libertadores.

Si pierde contra los chilenos, quedará eliminado.

Boca depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, con cuatro cada uno. El Mengão es, justamente, el campeón en ejercicio, ya que en la final de 2025 derrotó a Palmeiras por 1 a 0 en el estadio Monumental de Lima.

Boca ganó la última Copa Libertadores de su historia en 2007, con Miguel Ángel Russo como DT LUIS ROBAYO - AFP