Alemania ya arregló con Jürgen Klopp para dejar atrás otro fracaso en un Mundial

Alemania tiene todo listo para lanzar un nuevo plan de resurgimiento en el nivel de selección tras un ciclo de tres mundiales sin superar la etapa de grupos (2018 y 2022) ni los 16avos de final (2026). Luego de una reunión entre las partes en Nueva York, la Federación Alemana de Fútbol anunció que llegó a un acuerdo para que Jürgen Klopp sea el nuevo entrenador, con un contrato hasta el Mundial 2030.

“Dentro de una comunicación constructiva, se alcanzó un entendimiento sobre puntos esenciales clave de un posible contrato”, señaló el comunicado de la Federación. Lo único que resta es que Klopp resuelva su desvinculación como director general global de fútbol de Red Bull, consorcio a cargo de clubes en diferentes países. El convenio que tiene firmado con la bebida energética es hasta diciembre de 2029. “Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo entre Klopp y su empleador Red Bull, puedan finalmente concluirse con éxito”, agregó la Federación.

Durante las conversaciones en el aeropuerto John F. Kennedy se negociaron durante varias horas los detalles del contrato. Por la Federación estuvo su presidente, Bernd Neuendorf, y el director ejecutivo de la Bundesliga y vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke. Klopp estuvo acompañado por su asesor, Marc Kosicke.

El último trabajo de Klopp como entrenador, en Liverpool, del que se alejó hace dos años Matthias Schrader - AP

Otro aspecto a resolver es el comercial: Klopp tiene contratos publicitarios con varias empresas que podrían suponer un conflicto de intereses con los auspiciantes de la Federación. El director deportivo de la DFB, el exdelantero Rudi Völler, se mostró optimista sobre un acuerdo.

Klopp se encuentra en los Estados Unidos como comentarista de una cadena televisiva. Dentro de su función de analista le tocó entrevistar al director técnico Julian Nagelsmann, obligado a renunciar tras la eliminación por penales frente a Paraguay. Tras una nueva decepción de Alemania, Klopp afirmó que había una “necesidad de cambiar las cosas de manera profunda”, pero eximió de responsabilidad a Nagelsmann, al que calificó como un “entrenador excelente”.

La última actividad de Klopp como entrenador fue en Liverpool, del que se despidió hace dos años tras nueve temporadas, en las que logró reposicionar al equipo de Merseyside tanto en Inglaterra como en Europa. Lo llevó a conquistar la Premier League después de 30 años y la Champions League luego de 14 años. Entre sus aciertos se anota el de armar y potenciar el tridente ofensivo que conformaron Salah, Firmino y Mané. Un rasgo distintivo de su Liverpool fue la presión alta y la intensidad, con veloces transiciones tras la recuperación de la pelota. Estableció una rivalidad futbolística con el Manchester City de Pep Guardiola que redundó en la superación de los dos equipos y en una extraordinaria vidriera para la Premier League en su afán globalizador.

Julian Nagelsmann dejó de ser el director técnico de Alemania tras la eliminación frente a Paraguay en los 16os de final del Mundial Petr David Josek - AP

En principio se especulaba con que Klopp, de 59 años, no volvería a hacerse cargo de un equipo. “Hace unos dos años decidí parar y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para otro año con Liverpool. Pasó el tiempo y ahora estoy más que recargado, estoy listo”, declaró a la cadena alemana Magenta TV la semana pasada. Hace unos meses se lo mencionó como un candidato en Real Madrid tras el despido de Xabi Alonso.

Dentro de Alemania, la carrera de Klopp adquirió reconocimiento cuando a cargo de Borussia Dortmund cortó la hegemonía de Bayern Munich en la Bundesliga durante dos temporadas consecutivas (2010 a 2012). Su trayectoria en la dirección técnica comenzó en el fútbol base de Frankfurt, continuó en Mainz y luego en Borussia Dortmund.

El debut oficial de Klopp en la Mannschaft se produciría en septiembre, ante Países Bajos, en Ámsterdam, por la Liga de las Naciones. Además de Nagelsmann, otros entrenadores que dejaron una selección tras quedar afuera del Mundial son Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Javier Aguirre (México), Ronald Koeman (Países Bajos), Steve Clarke (Escocia), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Miroslav Koubek (República Checa), Hervé Renard (Túnez) y Carlos Queiroz (Ghana).