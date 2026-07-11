Italia inició la reconstrucción: Paolo Maldini es el nuevo manager y designará al director técnico

Cuando el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos desanda su tramo final, Italia, la gran selección ausente, comenzó a sentar las bases de su reconstrucción futbolística con miras a la Copa del Mundo de 2030. En un comunicado, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) hizo oficial la contratación a Paolo Maldini como manager, cargo por el cual el ex defensor tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo seleccionador nacional.

El ex capitán de Milan tardó varios días en aceptar la oferta que le hizo Giovanni Malagò, el nuevo presidente de la FIGC. Entre los argumentos que convencieron a Maldini de tomar el desafío está la libertad que Malagò le concedió para liderar la reestructuración de todas las selecciones nacionales.

La dirigencia remarcó que hizo un acuerdo de cuatro años con Maldini para devolver el estatus internacional a Italia, con miras a España-Marruecos-Argentina-Uruguay-Paraguay 2030. La última participación de la Azzurra en un mundial de fútbol se remonta a Brasil 2014, campeonato en el que fue eliminada en la etapa de grupos. Desde entonces se ausentó en Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 y el único gran éxito de Italia fue la conquista de la Eurocopa en 2021.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo. Pensé que podía ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino también a toda la cadena de las selecciones juveniles”, manifestó en un comunicado el presidente del organismo.

El pacto de Maldini y Malagò, además de condiciones económicas favorables a la institución, incluye la incorporación del brasileño Leonardo, que oficiará de consejero de Maldini. Ambos decidirán al reemplazante del entrenador Gennaro Gattuso, que renunció tras la eliminación sufrida en el repechaje premundialista a manos de Bosnia y Herzegovina, que dejó a la Azzurra fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Maldini fue un notable defensor de Milan en los noventas, una época gloriosa para el club del norte, y luego se dedicó a la gestión deportiva. Simon Stacpoole/Offside - Offside

Maldini y Leonardo fueron compañeros en Milan y, más allá de sus pergaminos como futbolistas, cuentan con muchos años de experiencia de élite en la gestión deportiva. El ex defensor italiano lideró el resurgimiento del club rossonero entre 2018 y 2023, y el brasileño se encargó de proyectos deportivos multimillonarios de trascendencia mundial, como el de Paris Saint-Germain. “En dos semanas hablamos de todos los proyectos y entramos en detalles, y Paolo me dijo de inmediato que estaría encantado de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es muy exigente y desafiante. Estoy contento, porque tengo una profunda estima por Leonardo”, explicó Malagò.

Si bien la designación de Paolo Maldini es reciente y poco se sabe de lo que tiene en mente para definir al nuevo director técnico de la selección, algunos medios italianos vienen haciendo transcender con insistencia en los últimos días que el nombre que agrada al nuevo manager es el de Antonio Conte, que ya ocupó el puesto, desde 2014 hasta 2016, y que actualmente no está vinculado con ningún club, a partir de su salida de Napoli, ocurrida recientemente, al término de la última temporada.