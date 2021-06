Alessandro Nesta y la pesadilla que vivió cuando se enfrentó a Lionel Messi en la Champions League

La leyenda de Lionel Messi se agiganta desde su destreza. Cada partido escribe una página magnífica de su historia. Y parte de ese relato se fundamenta con lo que otros grandes cuentan sobre el argentino. Y cuando se trata de futbolistas que dejaron una huella en el mundo del fútbol se amplifica el mensaje. El legendario Alessandro Nesta, uno de los mejores defensores del siglo XXI, ganador del Mundial 2006 con Italia y referente de Milan, contó una anécdota magnífica de un duelo con el rosarino en un juego de Champions League.

Fue 2012, cuando se dio una seguidilla de cuatro duelos entre ellos, dos por zona de grupos y dos por los cuartos de final. Allí el durísimo ex defensor de Milan contó que Messi se transformó en una pesadilla. En tres de esos partidos el zaguero vio la tarjeta amarilla y según contó parte de esa impotencia para poder detener los avances de Barcelona se debía a cómo el rosarino se movía dentro del campo de juego: “Lo que me deprimió es que se me había ido diez veces en diez minutos y yo estaba empezando a luchar, a los 36 años”, contó el italiano en una entrevista con Calciatori Brutti.

El recuerdo de Nesta data del 28 de marzo de 2012, en el 0-0 del partido de ida de los cuartos de final de la Champions. En el estadio San Sirio no se sacaron diferencias pero fue un espectáculo de Barcelona y Messi fue un verdadero problema para el equipo italiano. En el desquite, en el Camp Nou, regalaron otro partido memorable y se impuso el conjunto catalán por 3-1, con dos goles de Messi.

Alessandro Nesta sufrió a Lionel Messi Archivo

La impotencia de Nesta comenzó a crecer en ese primer cruce de los cuartos de final, por eso contó: “En el minuto diez le di una patada y caí al suelo exhausto, podía ver las estrellas. Y de inmediato él me estaba dando la mano para levantarme. ¿Lo entendés? Estaba en el suelo y cuando a los dos segundos abro los ojos veo su rostro con la mano al frente que quería ayudarme a levantarme. En ese instante me destruyó mentalmente”, comentó Nesta sobre la difícil tarea de marcar a Messi en su mejor momento.

