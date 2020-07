El conmovedor relato del futbolista santafesino y el pedido del técnico millonario. Crédito: Sitio web de Colón

Alex Vigo es una de las jóvenes promesas de Colón de Santa Fe, tanto que el director técnico de River Plate , Marcelo Gallardo , lo quiere para que forme parte del plantel del Millonario y ofreció por él un millón de dólares el último verano.

Pero el amor de Vigo por el club santafesino es tan grande que le pidió al presidente de la institución, José Vignatti, que no lo venda porque "Colón está en descenso y no es justo irse ahora". Y más allá de este presente (y futuro) luminoso, la historia sobre el futbolista contada en el diario El Litoral es realmente conmovedora.

Alex Vigo cuenta que nunca faltó a un entrenamiento en Colón. Se levantaba a las cinco de la mañana para tomar el colectivo y llegaba una hora y media antes que todos sus compañeros. Crédito: Facebook CA Colón

Alex Gamaliel Vigo , que ahora tiene 21 años y nació en Colastiné Sur, en Santa Fe , se llamó Alex Gómez hasta sus diez años, nombre que tuvo que cambiar por una resolución de una jueza.

Es que Gómez era el apellido de su mamá y lo usaba porque su padre biológico estaba ausente en su vida. "Te voy a contar todo, porque creo que es justo y que lo sepan todos. Mi padre biológico me abandonó dos semanas antes de nacer ", confesó Alex.

" Yo nací y me crié en un rancho , no tengo vergüenza en decirlo", continuó. Ahí fue donde su padre lo abandonó. Vigo acepta que no tiene vergüenza de contarlo y de que "todo el mundo" se entere de su historia.

A Vigo le llegó todo todo de golpe: debut en primera, primer contrato, titularidad, una final continental y la oferta de River para incorporarse al equipo de Gallardo. Crédito: Facebook CA Colón

En ese entonces, su mamá comenzó con un juicio hacia el padre de su hijo porque, en palabras del futbolista, no tenían "nada" y era para que "por lo menos [...] pase la cuota alimentaria", por lo que una de las exigencias de la Justicia fue que mantenga el apellido paterno , es decir, Vigo. " Fue para poder comer ", aclara el deportista deseado por River.

El futbolista de Colón reveló su padre de crianza se llama Jorge Rossi y que "pagaría todo por ser Alex Rossi". De él aprendió que "padre es el que cría, no el que hace".