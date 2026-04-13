Alexandro Maidana, una promesa paraguaya que le dio el triunfo a Talleres ante Defensa y Justicia

Talleres logró un gran triunfo como visitante por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Fue 2 a 1 a Defensa y Justicia, y le permitió al equipo cordobés, arrebatarle el invicto como local al Halcón en el estadio Norberto Tomaghello. Pero todas las miradas se las llevó Alexandro Maidana, el lateral paraguayo de la “T” que convirtió los dos tantos de su equipo, que se muestra como protagonista de la zona A.

Defensa fue el último equipo en perder el invicto en el Apertura pero este lunes sumó su segunda derrota seguida. La primera había sido en la fecha pasada ante Instituto, en Córdoba.

Se jugaban 14 minutos de la primera parte cuando los de Carlos Tevez se pusieron al frente en el marcador. Diego Valoyes envió un centro desde la derecha y tras un despeje por parte de un central del equipo local, apareció (por primera vez) Maidana, que la controló con la panza y le dio de zurda al segundo palo. Gran definición para el lateral izquierdo de 20 años.

Defensa y Justicia vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Apertura Liga Profesional. Fotobaires

Cuando se disputaba la segunda etapa, Talleres volvió a atacar por la derecha. El brasileño Rick quedó incómodo de espaldas al arco y Franco Cristaldo casi que se la sacó de sus pies. Trasladó hasta la medialuna y vio llegar al lateral por izquierda. Le tiró un pase en diagonal y el paraguayo le pegó de zurda al segundo palo y cruzado (por segunda vez) para poner el 2 a 0 parcial a los 16 minutos.

Otro golazo del número tres que tiene tan solo 20 años y nació en Caacupé, Paraguay. Llegó a Talleres el 9 de marzo de este año y este lunes disputó su quinto partido con la casaca del equipo Matador. Proveniente de Guaraní, jugó durante todo 2025 e inicios de este año, que entre el torneo paraguayo y la Copa Libertadores, disputó siete partidos.

“Creo que hicimos un buen partido y que los tres puntos nos ponen bien arriba y vamos a trabajar para eso, para seguir ganando y clasificarnos a los playoffs”, dijo luego del partido Maidana. Y con respecto a si Gustavo Alfaro habrá visto el partido, agregó: “Creo que sí, porque mira mucho el fútbol argentino y creo que está mirando”.

Lo mejor del partido

Además, este joven lateral izquierdo jugó el Mundial Sub 20 para la selección paraguaya y fue protagonista: en cuatro partidos y marcó un gol. Con la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro también tuvo su debut en la selección mayor. Fue el pasado 27 de mazo en la victoria de Paraguay ante Grecia por 1 a 0 en el primer amistoso de la fecha FIFA.

Pero al partido le faltaba una emoción más. En el minuto 34, Ayrton Portillo estableció el descuento para los locales. En los últimos instantes estuvo cerca de la igualdad, pero no lo concretó y perdió su invicto ante su gente. Con la victoria, Talleres llegó a 21 puntos y se ubica cuarto en la zona A. La próxima fecha recibe a Riestra y un triunfo lo dejará prácticamente clasificado entre los 8.

Para Defensa, una derrota que puede complicarlo. Suma 19 y está séptimo. Aunque esté entre los ocho primeros, el sábado visitará a Independiente, que está octavo, con dos unidades menos.

Gimnasia festejó en Junín

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte como visitante y derrotó 2-1 a Sarmiento. El conjunto platense se adelantó en el marcador gracias a un cabezazo de Agustín Auzmendi, a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que en el comienzo de la segunda etapa, un cabezazo de Pablo Magnin igualó el partido. Cuando parecía que el encuentro tenía destino de empate, Franco Torres sacó un derechazo desde afuera del área para, sobre el final del partido, darle la victoria al equipo que fue dirigido interinamente por Ariel Pata Pereyra. Pareció que el arquero Javier Burrai pudo ofrecer una resistencia mayor al anunciado envío.

Los dirigentes de Gimnasia siguen buscando el reemplazante del despedido Fernando Zarinatto. El candidato principal es Julio Vaccari, pero también interesan Omar de Felippe y Leandro Cufré.