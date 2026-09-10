Alexis Mac Allister reveló el curioso cruce que tuvo con Julián Alvarez en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid

Los campeones del mundo en Qatar 2022, Alexis Mac Allister y Julián Alvarez, protagonizaron este miércoles un curioso cruce en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por un machete. En el debut de ambos equipos en la fase de liga de la Champions League, el mediocampista recibió un papel con indicaciones tácticas y, alertado sobre la situación, el delantero se acercó a espiarlo.

“Te chusmearon el machete...”, fueron las palabras que utilizó un periodista para incentivar a Mac Allister a revivir lo ocurrido, luego de que su equipo se imponga por 2 a 1 sobre el conjunto español.

¿Julián llegó a ver lo que decía el machete? Alexis Mac Allister y el curioso momento en Anfield.



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“Sí, sí. Me sorprendió un poco que me llegara el machete ahí. Pero, no sé, me lo puse en el pantalón y después se me cayó. Y ahí creo que me lo agarró alguien, ¿no?“, respondió el volante del Liverpool.

Tras esa reconstrucción del jugador, el periodista agregó: “Parece que estaba Julián [Álvarez] ahí mirando...”. “Sí, Juli me lo quiso mirar pero lo escondí un poquito así que... Nada. Tampoco hay mucha ciencia. Como dije antes: está todo inventado en el fútbol”, cerró Mac Allister.

La imagen que tuvo lugar en Anfield y dio vuelta el mundo entero

El papel en cuestión había sido entregado por el entrenador del conjunto inglés, Andoni Iraola, al volante argentino. Justo en el momento en el que Mac Allister se dispuso a mirarlo, de atrás se le asomó “La Araña” y la imagen no tardó en viralizarse.

Más allá del curioso momento, Mac Allister también dio la nota a título deportivo cuando, a pocos minutos del inicio de la segunda mitad, el volante argentino metió un zapatazo desde afuera del área y la metió cerca del palo del arquero, decretando el 2 a 1 final.

Previamente, el mismo Julián Alvarez había encontrado espacio para asistir a Marcos Llorente en lo que fue la apertura del marcador para el Colchonero. El español volvió a convertir en un escenario particular para su carrera: de los 10 goles que tiene en su carrera en Champions, cinco fueron en Anfield, estadio al que incluso homenajeó al llamar de esa manera a su perro.

Con el correr de los minutos, Liverpool encontró el empate sobre el final de la primera parte a través de Dominik Szoboszlai. Luego de una recuperación del número ocho, el ataque local terminó con un sorprendente taco del central uruguayo Ronald Araújo, que dejó al mediocampista en posición favorable dentro del área. El mediocampista definió y estableció la igualdad antes del descanso.

Además de lo que representó la jugada, el gol de Mac Allister tomó otra consistencia debido a lo ocurrido en la conferencia de prensa que antecedió al estreno europeo. El 10 del equipo inglés, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2028, reveló que Liverpool le comunicó que no estaba en condiciones de ofrecerle una extensión, a diferencia de lo ocurrido con sus compañeros Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, había expresado el argentino de 27 años.

Pese a ello, el volante ofensivo dejó en claro que esa situación no modificará su compromiso con Liverpool: “Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, remató.