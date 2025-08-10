LA NACION

All Boys - Patronato, Primera Nacional: el partido de la jornada 26

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
All Boys-Patronato
All Boys-Patronato

All Boys y Patronato se miden este lunes a las 19:10 en el estadio Islas Malvinas, en un partido de la fecha 26 de la Primera Nacional.

En el torneo, All Boys viene de empatar ante Ferro Carril Oeste por 0-0 mientras que Patronato viene de ganar ante Alvarado por 1-0.

All Boys suma 27 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Patronato tiene 38 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
    1

    Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025

  2. Manchester presentó al tridente ofensivo que costó una fortuna para dejar atrás la peor campaña en 51 años
    2

    Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League

  3. La suspensión de la conferencia de Russo, el mensaje de Paredes y las fuertes quejas en Racing
    3

    Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje

  4. Cómo cambió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos
    4

    Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos

Cargando banners ...