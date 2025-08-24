Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
All Boys - San Martín de Tucumán, Primera Nacional: el partido de la jornada 28
Los datos del partido y la tabla de posiciones
- 1 minuto de lectura'
All Boys y San Martín de Tucumán se miden este lunes a las 21:05 en el estadio Islas Malvinas, en un partido de la fecha 28 de la Primera Nacional.
En el torneo, All Boys viene de ganar ante Güemes por 2-1 mientras que San Martín de Tucumán viene de ganar ante Deportivo Maipú por 2-1.
All Boys suma 33 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Martín de Tucumán tiene 43 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 2
El Boca de Riquelme sumó 45 refuerzos, pero no revendió ninguno: fundamentos negativos de un patrón que se repite
- 3
Franco Armani, la figura de River: sus números en los penales y la notable evolución del último tiempo
- 4
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos