All Boys - San Martín de Tucumán, Primera Nacional: el partido de la jornada 28

Los datos del partido y la tabla de posiciones

All Boys-San Martín de Tucumán
All Boys y San Martín de Tucumán se miden este lunes a las 21:05 en el estadio Islas Malvinas, en un partido de la fecha 28 de la Primera Nacional.

En el torneo, All Boys viene de ganar ante Güemes por 2-1 mientras que San Martín de Tucumán viene de ganar ante Deportivo Maipú por 2-1.

All Boys suma 33 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Martín de Tucumán tiene 43 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

