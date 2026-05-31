La selección argentina inició su viaje a Estados Unidos para la defensa del título mundial

El sueño de la defensa de la corona de Qatar 2022 está en marcha: la selección argentina emprendió camino hacia el Mundial de Estados Unidos y el inicio del recorrido comenzó formalmente. En la madrugada, la delegación albiceleste se tomó un vuelo rumbo a Kansas City, ciudad designada por la AFA como sede de concentración durante el torneo y punto de partida para el debut ante Argelia, programado para el próximo 16 de junio.

La delegación que se subió al avión que transporta a los campeones del mundo -Aerolíneas Argentinas AR 1978- partió desde el predio Lionel Messi en Ezeiza llevando consigo al cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, junto al staff administrativo, el cuerpo médico y el equipo de utilería esencial para la competencia. La nave tomó altura a las 2.16, con más de dos horas de demora.

🇦🇷🛫🇺🇲 ¡LA ILUSIÓN DE TODO UN PAÍS YA EMPRENDIÓ SU CAMINO! Argentina ya está embarcando para viajar rumbo a Estados Unidos a jugar la Copa del Mundo.



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El grupo que inició el traslado desde suelo argentino cuenta con 18 futbolistas de la lista definitiva de 26 convocados por el entrenador de Pujato: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. Respecto a este último, cabe destacar que se encuentra en plena recuperación tras sufrir un desgarro en el último encuentro que disputó con Boca por la Copa Libertadores, por lo que su puesta a punto demandará al menos un par de semanas.

Enzo Fernández y un momento distendido en el avión de la selección

Además de los integrantes del plantel mundialista, la delegación sumó a diversos jugadores que cumplirán la función de “sparrings”, citados para participar de los entrenamientos y acompañar a la selección en los dos amistosos previos al estreno mundialista. El grupo incluye a Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Simón Escobar, de Vélez Sarsfield. Asimismo, el cuerpo técnico decidió convocar a Nicolás Capaldo, actualmente en el Hamburgo SV de la Bundesliga, y al ex San Lorenzo Agustín Giay, hoy en Palmeiras. Ambos seguirán de cerca la evolución física de Gonzalo Montiel, quien arrastra molestias durante esta etapa preparatoria.

Julián Alvarez, la alegría de otro desafío mundialista; brilló en Qatar 2022 y quiere más

Finalmente, el grupo se terminará de conformar en los Estados Unidos con la llegada directa de los futbolistas restantes. Lionel Messi se incorporará a la concentración en Kansas junto a Rodrigo De Paul, Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez, quienes completarán el grupo de 26 jugadores elegidos para afrontar el desafío mundialista en Norteamérica. La logística fue confirmada por el equipo de comunicación de la AFA tras el despegue hacia Kansas City.

La ciudad de Kansas será la base de la concentración para los enfrentamientos ante Argelia, Austria y Jordania que la Argentina disputará en la etapa de grupos. "Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación“, había definido la AFA en su comunicado, cuando se confirmó oficialmente el sitio de concentración.

Compass Minerals National Performance Center: el lugar de la concentración argentina en el Mundial 2026 Archivo

No solo el debut del equipo de Lionel Messi será en esa ciudad, sino que esa urbe también tiene cercanía con Texas, donde Argentina jugará los dos partidos restantes por la primera fase de la Copa del Mundo.

El moderno Compass Minerals National Performance Center sea el centro de entrenamiento para la Albiceleste. Este campo de deportes combina tecnología de elite, infraestructura de primer nivel y servicios médicos de avanzada. El complejo fue diseñado para albergar tanto a clubes profesionales como a selecciones nacionales de todo el mundo y se transformó en uno de los polos futbolísticos más desarrollados de Estados Unidos.

La felicidad de la selección: a defender el título con la ayuda de los "sparrings"

Los amistosos

El primer compromiso de los amistosos previos al gran debut mundialista será frente a Honduras, el sábado 6 de junio, en Texas. El encuentro se disputará en el Kyle Field, estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, que tras su ampliación cuenta con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Luego, el equipo se trasladará a Alabama, donde el martes 9 de junio se medirá con Islandia. Ese partido se jugará en el estadio Jordan-Hare, perteneciente a la Universidad de Auburn, en el estado de Luisiana.

Cuándo y dónde jugará Argentina sus partidos por la fase de grupos del Mundial 2026

Tras el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre y según lo que dispone el fixture oficial publicado por la FIFA, estos son los rivales, fechas y sedes del equipo argentino: