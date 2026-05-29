Boca vs. O’Higgins: cuándo se juega el partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El xeneize, proveniente de la Libertadores, se verá las caras con el club chileno en los 16vos de final del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes
- 3 minutos de lectura'
Boca no estuvo a la altura de lo que pretendía. Después de 32 años quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la etapa de grupos, con el premio consuelo de que, al terminar tercero en su zona, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante O’Higgins. El partido de ida se jugará en la semana del 21 de julio en la Bombonera, mientras que la vuelta será entre el 28 y el 30 de ese mismo mes en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile.
El destino del xeneize quedó marcado tras caer como local, en la fecha 6, por 1 a 0 ante la Universidad Católica de Chile, el protagonista inesperado de un Grupo D que finalmente terminó ganando, escoltado por Cruzeiro de Brasil (Barcelona de Ecuador terminó en el cuarto lugar), que ganó y goleó en el encuentro que se jugó en simultáneo. Boca estaba obligado a conseguir un triunfo para no depender de nadie y clasificarse a los octavos de final, pero como en casi todo el semestre, no dio la talla.
Podría cruzarse con River, que lideró la zona H del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, recién en semifinales, siempre y cuando cada uno supere a sus rivales hasta esa instancia. Para que eso ocurra, el combinado de la Ribera deberá vencer al Capo de Provincia en los playoffs; luego se enfrentaría a Recoleta (Paraguay) en octavos y más adelante, en cuartos, los posibles rivales son Bolívar (Bolivia), Gremio o San Pablo (ambos de Brasil).
Los resultados de Boca en la Copa Libertadores 2026
Grupo D
Fecha 1
- Universidad Católica 1 - 2 Boca
Fecha 2
- Boca 3 - 0 Barcelona
Fecha 3
- Cruzeiro 1 - 0 Boca
Fecha 4
- Barcelona 1 - 0 Boca
Fecha 5
- Boca 1 - 1 Cruzeiro
Fecha 6
- Boca 0 - 1 Universidad Católica
Los resultados de O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026
Grupo C
Fecha 1
- O’Higgins 2 - 0 Millonarios
Fecha 2
- San Pablo 2 - 0 O’Higgins
Fecha 3
- O’Higgins 2 - 0 Boston River
Fecha 4
- O’Higgins 0 - 0 San Pablo
Fecha 5
- Boston River 3 - 2 O’Higgins
Fecha 6
- Millonarios 1 - 2 O’Higgins
Cruces de los playoffs
- Bolívar vs. Gremio
- Sporting Cristal vs. Bragantino
- Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
- Boca vs. O’Higgins
- Nacional de Uruguay vs. Tigre
- Independiente Santa Fe vs. Caracas
- Lanús vs. Cienciano
- Universidad César Vallejo vs. Santos
Cruces de los octavos de final
- Boca/O’Higgins vs. Recoleta
- Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro
- Lanús/Cienciano vs. Botafogo
- Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia
- Santa Fe/Caracas vs. River Plate
- Nacional/Tigre vs. Montevideo City Torque
- Universidad Central/Santos vs. Macará
- Bolívar/Gremio vs. San Pablo
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
Listos. Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo
Los 10 pecados que condenaron a Boca. De Riquelme a Ubeda, las claves de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores
El sorteo. Cuándo podrían cruzarse River y Boca en la Sudamericana y el camino de los argentinos en la Libertadores
- 1
Copa Sudamericana: River en los octavos de final; Boca, Tigre y Lanús en los playoffs
- 2
Copa Libertadores: los cuatro equipos argentinos que se clasificaron a los octavos de final, a la espera de Boca
- 3
Así quedaron las posiciones en todos los grupos de la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 6
- 4
Fixture del Mundial 2026