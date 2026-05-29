Boca vs. O’Higgins: cuándo se juega el partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Boca no estuvo a la altura de lo que pretendía. Después de 32 años quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la etapa de grupos, con el premio consuelo de que, al terminar tercero en su zona, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante O’Higgins. El partido de ida se jugará en la semana del 21 de julio en la Bombonera, mientras que la vuelta será entre el 28 y el 30 de ese mismo mes en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile.

El destino del xeneize quedó marcado tras caer como local, en la fecha 6, por 1 a 0 ante la Universidad Católica de Chile, el protagonista inesperado de un Grupo D que finalmente terminó ganando, escoltado por Cruzeiro de Brasil (Barcelona de Ecuador terminó en el cuarto lugar), que ganó y goleó en el encuentro que se jugó en simultáneo. Boca estaba obligado a conseguir un triunfo para no depender de nadie y clasificarse a los octavos de final, pero como en casi todo el semestre, no dio la talla.

Boca no pudo con Universidad Católica y se despidió de la Libertadores en la primera ronda Gonzalo Colini - La Nación

Podría cruzarse con River, que lideró la zona H del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, recién en semifinales, siempre y cuando cada uno supere a sus rivales hasta esa instancia. Para que eso ocurra, el combinado de la Ribera deberá vencer al Capo de Provincia en los playoffs; luego se enfrentaría a Recoleta (Paraguay) en octavos y más adelante, en cuartos, los posibles rivales son Bolívar (Bolivia), Gremio o San Pablo (ambos de Brasil).

Los resultados de Boca en la Copa Libertadores 2026

Grupo D

Fecha 1

Universidad Católica 1 - 2 Boca

Fecha 2

Boca 3 - 0 Barcelona

Fecha 3

Cruzeiro 1 - 0 Boca

Fecha 4

Barcelona 1 - 0 Boca

Fecha 5

Boca 1 - 1 Cruzeiro

Fecha 6

Boca 0 - 1 Universidad Católica

Los resultados de O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026

Grupo C

Fecha 1

O’Higgins 2 - 0 Millonarios

Fecha 2

San Pablo 2 - 0 O’Higgins

Fecha 3

O’Higgins 2 - 0 Boston River

Fecha 4

O’Higgins 0 - 0 San Pablo

Fecha 5

Boston River 3 - 2 O’Higgins

Fecha 6

Millonarios 1 - 2 O’Higgins

Con el triunfo ante Millonarios de la última fecha, O'Higgins se metió en los playoffs de la Sudamericana LUIS ACOSTA - AFP

Cruces de los playoffs

Bolívar vs. Gremio

vs. Gremio Sporting Cristal vs. Bragantino

vs. Bragantino Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

vs. Vasco da Gama Boca vs. O’Higgins

vs. O’Higgins Nacional de Uruguay vs. Tigre

vs. Tigre Independiente Santa Fe vs. Caracas

vs. Caracas Lanús vs. Cienciano

vs. Cienciano Universidad César Vallejo vs. Santos

Cruces de los octavos de final