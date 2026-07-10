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All Boys vs. Almirante Brown, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este sábado desde las las 15.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

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All Boys vs. Almirante Brown, por una nueva jornada de la Primera Nacional del fútbol argentino
All Boys vs. Almirante Brown, por una nueva jornada de la Primera Nacional del fútbol argentino

All Boys y Almirante Brown se enfrentan este sábado desde las 15.00h en el estadio Islas Malvinas, por la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, All Boys viene de empatar ante Mitre por 1-1 mientras que Almirante Brown llega de ganar ante Los Andes por 1-0. All Boys suma 20 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Almirante Brown tiene 29 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • All Boys vs. Almirante Brown
  • Hora: las 15.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 20 del Primera Nacional 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están All Boys y Almirante Brown en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026

El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.

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