La AFA compartió un video con René Favaloro como protagonista en la previa del partido ante Suiza

Este 9 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sintetizó la vorágine de emociones que se vivió en la victoria de la Argentina sobre Egipto por 3 a 2 a través de un video donde se combinan imágenes de dicho encuentro y material de archivo del reconocido cardiólogo René Favaloro.

En el video que dura un minuto y medio puede verse a Favaloro hablar del funcionamiento del corazón, trazando una analogía respecto al sentimiento y fervor que despierta la participación de la selección argentina en el Mundial.

“Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”, con esa frase abre la pieza audiovisual y, de fondo, imágenes de archivo que muestran a Favaloro caminar por los pasillos de una clínica.

El emotivo video de la AFA con Favaloro como protagonista

A medida que avanza, y siempre acompañado con la voz en off del cardiólogo, el video muestra la salida de los equipos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde los dirigidos por Lionel Scaloni capitalizaron el inolvidable pasaje a los cuartos de final.

“Porque vivo sufriendo: sufriendo a lo loco”, dice Favaloro mientras la imagen muestra los distintos ataques del seleccionado egipcio. En el segundo 30, un bombeo de sangre se apodera del sonido del video y en la filmación se ve la situación en las calles argentinas antes del empate concretado por Lionel Messi.

“Deberá comprender con humildad, que es necesario trabajar en equipo: sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, agrega Favaloro.

En el cierre del video, una vez alcanzada la victoria, y con paneos de la hinchada argentina celebrando, Favaloro dice: “Ha sido un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos. Están convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario”.

Al cierre, la pieza audiovisual muestra las declaraciones de Scaloni tras la finalización del partido, completamente emocionado. Acto seguido, se ve una ronda de prensa en donde al cardiólogo se lo nota atravesado por el mismo sentimiento.

“Con el corazón. Vamos todos juntos a cuartos”, es la leyenda que se lee al cierre del video.

La preparación de Suiza

Mientras Francia disputaba los últimos minutos de su partido frente a Marruecos, los jugadores suizos salieron al césped del estadio del Sporting Kansas City para el penúltimo entrenamiento antes de jugar contra Argentina por el pase a semifinales del Mundial 2026. El plantel arrancó bajo la sombra que proyectaba la platea para protegerse del fuerte sol de la tarde de Misuri.

Hubo ejercicios en bicicleta y con pelota. Kobel, el arquero del Borussia Dortmund que fue figura en el triunfo ante Colombia, entrenó en una de las cabeceras. En los quince minutos dispuestos para la prensa no practicó penales.

Xhaka, referente y capitán de Suiza, en el entrenamiento del jueves en el estadio del Sporting Kansas City Aníbal Greco - La Nación

La gran incógnita en Suiza es si recupera a Johan Manzambi. El goleador, de 20 años, se perdió el duelo de octavos de final. Este jueves salió a la práctica con una rodillera en su pierna izquierda e hizo trabajos diferenciados. Según pudo averiguar LA NACION, el delantero podría estar disponible el sábado. Si no es titular, haría su ingreso en el segundo tiempo.

Otra de las grandes atracciones de los suizos es su referente y capitán, Grant Xhaka. Antes del comienzo de este Mundial declaró, reñido con la idiosincrasia de su país, que “Suiza será campeón del mundo”. Todo un indicio de un líder distinto para una sociedad que palpita el partido más importante de su historia. Ahora, Suiza lo idolatra.